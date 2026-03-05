Economía

Cuándo se cobra el paro en marzo de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

El Gobierno ya ha confirmado la fecha en la que abonará la prestación por desempleo, aunque algunas entidades adelantan los pagos.

Cajero automático Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

05 Marzo 2026 11:59 (hace 9 horas)

Ya se conocen las fechas en las que se podrá cobrar la prestación por desempleo en marzo de 2026. Los beneficiarios necesitan conocer las fechas exactas para poder planificar sus gastos a través de una ayuda temporal destinada a quienes están buscando un nuevo trabajo.

Vídeos Los Replicantes

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 3.584 personas en febrero de 2026, alcanzando un total de 2.442.646 personas, el nivel más bajo en este mes desde 2008.

Como es habitual, el SEPE abona la prestación o subsidio por desempleo por mensualidades de 30 días, siguiendo los criterios de la normativa vigente, dentro del mes inmediato siguiente al corresponda el devengo. Este subsidio no tiene pagas extras, es decir, solo se perciben 12 cuantías anuales.

Las fechas en las que se ingresa el paro en marzo de 2026: según entidad bancaria

El pago de las prestaciones, como indica el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se produce el día 10 de cada mes. Sin embargo, algunas entidades adelantan unos días el pago de estas prestaciones.

Ese adelanto, que solo realizan algunas entidades, se introdujo durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algunos bancos lo han mantenido. En cualquier caso, se pueden registrar cambios por motivos técnicos o de otro motivo, por lo que conviene prestar atención a los canales de comunicación de cada entidad para estar informado al minuto. Estas son las fechas en las que se cobrará el desempleo en función de cada entidad:

  • Openbank: martes 3 de marzo de 2026
  • Banco Santander: martes 3 de marzo de 2026
  • Bankinter: lunes 9 de marzo de 2026
  • Abanca: martes 10 de marzo de 2026
  • Banco Sabadell: martes 10 de marzo de 2026
  • BBVA: martes 10 de marzo de 2026
  • Caixabank: martes 10 de marzo de 2026
  • Cajamar: martes 10 de marzo de 2026
  • Cajasur: martes 10 de marzo de 2026
  • Ibercaja: martes 10 de marzo de 2026
  • ING: martes 10 de marzo de 2026
  • Unicaja: martes 10 de marzo de 2026

    • En cuanto a la fecha en la que se cobrará la prestación por desempleo, casi todos los ingresos se realizan durante la madrugada o la mañana de las jornadas indicadas. Sin embargo, algunos clientes pueden esperar varias horas hasta ver registrado el pago en su cuenta corriente.

