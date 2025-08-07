Los Replicantes
¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET ya tiene fecha

Los peores pronósticos plantean una de las olas de calor más largas desde que se establecieron registros en 1975.

Ola de calor en España Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

07 Agosto 2025 13:30 (hace 1 hora)

La ola de calor está provocando registros muy altos en el mercurio y desatando incendios en varios puntos de España. La semana comenzó con una docena de comunidades autónomas en alerta por temperaturas extremas, con muchos territorios superando los 40ºC.

Sin embargo, previamente ya se estaban registrando algunos datos históricos, como una máxima de 43,4ºC en la ciudad de Badajoz y 42ºC en Córdoba, Ciudad Real, Sevilla o Jaén, según los datos que recoge la Agencia Estatal de Metereología (AEMET).

Con el avance de la semana, la situación no ha hecho más que empeorar. La alerta se ha extendido este miércoles, 6 de agosto, a trece comunidades. Además, la alerta de nivel naranja (nivel importante) afecta a seis comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias), puesto que los termómetro pueden superar los 40ºC en las horas centrales del día.

La ola de calor en España está llevando a temperaturas extremas
La ola de calor en España está llevando a temperaturas extremas Envato Elements

Además, los municipios en alerta roja por calor han saltado de 1.300 a 2.300, con especial incidencia en el extremo sur peninsular y los archipiélagos. Mientras tanto, se mantiene el aviso amarillo por riesgo en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Confirmado por la AEMET: esta es la fecha en la que acaba la ola de calor en España

La ola de calor se ha ido extendiendo en el tiempo siguiendo las previsiones de la AEMET. Inicialmente debería haber terminado el jueves 7 de agosto, después se extendió hasta el domingo 10 de agosto y, ahora, se ha confirmado que continuará, al menos, hasta el martes 12 de agosto.

Desde este jueves 7 de agosto se prevé que las temperaturas continúen incrementándose, especialmente en el tercio oriental de la Península Ibérica. A pesar de que podría haber una ligera bajada en el Cantábrico el viernes, el calor volvería por el oeste y se extendería hasta el fin de semana.

Las previsiones son poco halagüeñas e invitan a resguardarse al máximo. Según Meteored, algunos de los escenarios plantean una de las olas de calor más largas desde que existen registros metereológicos en España, es decir, 1975, con mapas que muestran su extensión hasta mediados e incluso finales de la próxima semana.

Por otro lado, también se prevé que continúen las noches tropicales, algo que dificulta enormemente el descanso. Las mínimas bajarán desde los 23-25ºC en el centro y sur del país. Será el momento más intenso de la ola de calor, con alto riesgo para la salud y la posibilidad de activación de nuevos avisos naranjas y rojos en gran parte del país.

