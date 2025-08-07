Los Replicantes
Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné

La iniciativa se ha aprobado con el objetivo de apostar por la seguridad vial y reducir al mínimo los accidentes.

Conducción de vehículos Foto: Pexels
Adrián Parrondo

07 Agosto 2025 18:41 (hace 7 horas)

Los conductores pueden reducir la precaución al volante con el paso de la edad. Con el objetivo de favorecer la seguridad vial, Perú cuenta con una ley que restringe la conducción a partir de determinadas edades para todos los usuarios.

En concreto, cuando un conductor supera los 70 años de edad, está obligado a someterse a un control médico que le habilitará durante un tiempo determinado. Pero esto no siempre será así, puesto que cuando supere los 80 años tendrá totalmente prohibido renovar su licencia de conducción.

Con esta medida, las autoridades peruanas tienen intención de prevenir los accidentes de coche. A partir de cierta edad, algunas personas pueden experimentar un deterioro cognitivo. Entre otras, pérdida de reflejos, falta de visión o mala articulación del cuerpo.

Depende del vehículo

En todo caso, los límites dependen del vehículo que se emplee habitualmente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, que ha dictado esta normativa, sitúa diversos factores a tener en cuenta para restringir la conducción en función del vehículo empleado.

La iniciativa busca potenciar la seguridad vial
La iniciativa busca potenciar la seguridad vial Pexels

Por ejemplo, los profesionales de autobuses y camionetas tienen como límite 80 años En el caso de automóviles, desde los 70 pueden extender por plazos de cinco años mediante examen médico y no más allá de tres años después de los 80.

Algo similar ocurre en Rumanía. Allí se acortan los plazos de renovación del carné, siendo de 10 años hasta los 65, después de cinco hasta los 70 y, desde entonces, el permiso de conducir se deberá renovar cada tres años y, desde los 80, cada dos años.

Los test médicos garantizan que el conductor está habilitado para seguir conduciendo. Se incluyen problemas de salud crónicos como diabetes, epilepsia o cualquier enfermedad cardiaca. Con ellos, la renovación queda anulada al instante.

