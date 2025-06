Este es el nuevo cartel del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid: zanja tres años de polémicas

Ya se conoce cómo es el cartel del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid. El Ayuntamiento ha zanjado este año, 2025, la polémica que había surgido en las tres ediciones anteriores, cuando se acusó al Consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP) de intentar borrar los símbolos reivindicativos del colectivo.

En esta ocasión, se ha optado por dar protagonismo a la bandera arcoíris junto al logo oficial del Ayuntamiento, e incluir el lema "Libertad y Diversidad". Además, las banderolas incluyen una imagen en la que la bandera LGTBIQ+ aparece sobre la sede del Consistorio, en Cibeles.

Las banderolas con el nuevo diseño del cartel reivindicativo ya se han situado en las calles del centro de Madrid y están ondeando de las farolas. Especial protagonismo están obteniendo en la Gran Vía, donde los ciudadanos han ido fotografiando la nueva composición, que ha generado buenas críticas entre los usuarios.

El cartel publicado en la edición del Orgullo 2025 no tiene ninguna relación con la imagen en 2024. Por entonces, el Ayuntamiento de Madrid fue objeto de polémica por ilustrar la reivindicación del Orgullo con dibujos de tacones rojos, condenes y copas de alcohol.

El cartel del orgullo de Madrid 2024 me parece una vergüenza. Me uno a la petición de su retirada. No representa en asboluto mi lucha. Vuelven a poner el foco en la fiesta y en el sexo. Se olvidan de la reivindicación y la necesidad de igualdad real. pic.twitter.com/IALxrqKr7s