Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

La Audiencia envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño

La justicia rechaza todos los recursos que había interpuesto David Sánchez y decide enviarle al banquillo de los acusados.

La Audiencia envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Septiembre 2025 12:05 (hace 20 minutos)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha enviado a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Junto a él, también se sentará en el banquillo el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que presuntamente creó el puesto como coordinador musical del conservatorio. La investigación, que cuenta con el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señala que fue exclusivamente creada para David Sánchez Pérez-Castejón.

Vídeos Los Replicantes

La instrucción del caso ha dejado poco margen para la situación de David Sánchez, y los magistrados finalmente han optado por rechazar todos los recursos interpuestos en la causa. Los informes destacaron la presunta contratación ilegal del ex asesor Luis Carrero como ayudante directo de David Sánchez en la administración provincial. La Guardia Civil certifica la relación entre ambos, a través de la cadena de correos que intercambiaron sobre asuntos relacionados con el puesto de trabajo por el que están imputados.

Un puesto presuntamente creado a dedo

El auto determina que el hermano de Pedro Sánchez tuvo una participación activa en el proceso de selección de este puesto, como alto cargo, en la Diputación de Badajoz. "Habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera, y en segundo lugar al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho", expresa el documento.

Además, se señala que, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se creó para él, se habría presentado a la convocatoria e hizo una entrevista para simular un procedimiento formal, aunque era el claro beneficiario, según aparece en el documento.

La causa tiene como acusación popular a Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, VOX, Iustitia y PP. Todos estos grupos reclaman una pena de prisión de tres años e inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, así como la devolución de todos los salarios que recibió de la Diputación de Badajoz.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  8. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  9. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  10. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
Artículos relacionados
Profesores denuncian no poder apoyar a Palestina en los colegios por órdenes de Ayuso

Profesores denuncian no poder apoyar a Palestina en los colegios por órdenes de Ayuso

Así rechazó Netanyahu a una artista trans en Eurovisión: la hemeroteca desmonta a Ayuso

Así rechazó Netanyahu a una artista trans en Eurovisión: la hemeroteca desmonta a Ayuso

Ayuso concede la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España tras las protestas por Gaza

Ayuso concede la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España tras las protestas por Gaza

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

Contenidos que te pueden interesar
Dinamarca denuncia un ataque con drones contra el aeropuerto de Copenhague

Dinamarca denuncia un ataque con drones contra el aeropuerto de Copenhague

Muere un empresario sevillano en República Dominicana tras un disparo

Muere un empresario sevillano en República Dominicana tras un disparo

Adiós pensionistas: el nuevo plan del Gobierno para que vuelvan a trabajar en España

Adiós pensionistas: el nuevo plan del Gobierno para que vuelvan a trabajar en España

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen