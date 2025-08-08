El amigo íntimo del Rey, Jaume Anglada, herido grave tras ser arrollado por un coche

El cantante mallorquín y amigo íntimo del rey Felipe VI, Jaume Anglada, ha resultado herido de gravedad después de haber sido arrollado por un coche cuando circulaba en moto. El conductor después ha huido de inmediato.

El accidente se registró sobre las 01:30 horas de este viernes, 8 de agosto, a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma de Mallorca, en las inmediaciones de Cala Mayor. El artista continúa ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

Las primeras pesquisas indican que el turismo ha arrollado a la motocicleta y abandonado el lugar, dejando en ese momento malherido al cantante que, por las heridas de extrema gravedad que sufría, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El cantante Jaume Anglada fue arrollado por un coche cuyo conductor se dio a la fuga Instagram @jaime_anglada

El conductor del vehículo, por su parte, ha sido finalmente detenido en su vivienda gracias a la colaboración de varios testigos que ha facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula de su coche, algo que ha facilitado enormemente dar con su paradero. Se trata de un joven de 20 años.

Amigo íntimo del rey Felipe VI

La relación del cantante Jaume Anglada y el rey Felipe VI es estrecha. El pasado viernes, 1 de agosto, el monarca acudió a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma, fiel seguidor de sus interpretaciones.

Durante dicho evento, el rey Felipe VI se mezcló entre el público a última hora de la tarde para asistir a la cita musical donde ha coreado alguna de sus canciones acompañado por algunos miembros de la tripulación.