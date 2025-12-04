Los Replicantes
Alerta alimentaria: retiran este popular alimento de Navidad por riesgo para la salud

La Aesan ordena la retirada inmediata de un popular producto infantil navideño por riesgo en su ingesta.

Cena navideña Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

04 Diciembre 2025 13:48 (hace 1 hora)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de un popular calendario de adviento vendido en supermercados por riesgo para la salud.

El producto afectado es el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D (contiene una miniatura de árbol de Navidad en 3-D para su montaje), vendido por Mondelez International, con el lote CWS1252831, con fecha de consumo preferente para el 31 de marzo de 2026 y código de barras 7622202013584.

El producto supone un grave riesgo para personas a varios tipos de alergia o intolerancia, que deben evitar su consumo en todo momento. Estos componentes, que no aparecen en el etiquetado en español, son leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten.

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

La distribución inicial del producto afectado se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque la Aesan no descarta que pudieran haberse dado redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar su retirada de todos los canales de comercialización disponibles.

Aviso de la Aesan: cómo actuar ante la alerta alimentaria

Ante el riesgo que supone para los consumidores con diversas alergias o intolerancias, la Aesan recomienda evitar el consumo de este producto si se ha adquirido o si, por un error, se encuentra en el supermercado. Se puede devolver al establecimiento aunque no se conserve el ticket de compra.

La empresa productora, Mondelez International, ha explicado que se trata de una incidencia derivada de la ausencia del etiquetado en idioma español y que el listado de ingredientes y alérgenos es el que se comercializa habitualmente en España.

Por este motivo, la multinacional ha puesto a disposición de todos los consumidores el listado de ingredientes del producto, incluyendo alérgenos, para prevenir cualquier incidencia a los consumidores que puedan ser alérgicos y/o intolerantes.

La multinacional Mondelez International ha confirmado que esta alerta alimentaria se limita tan solo al lote mencionado. El resto de los productos de Milka y Mondelez España quedan excluidos y no han sido retirados ni comportan ningún riesgo.

