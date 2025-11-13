Adiós Cercanías Renfe: cierra la histórica estación de Sol desde noviembre

Adiós a la histórica estación de Cercanías Renfe en plena Puerta del Sol. La operadora ha comunicado a todos los viajeros una importante restricción del servicio que impedirá utilizar uno de los apeaderos más utilizados durante noviembre y diciembvre de 2025.

Adif clausurará el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha durante seis fines de semana, aunque afectará en el tramo horario comprendido entre las 05:00 y 10:00 horas, lo que impedirá utilizar este punto de transporte durante los períodos afectados.

Los cortes del transporte en el túnel de Sol de Cercanías Renfe Madrid se producirán durante las siguientes jornadas:

15 de noviembre

16 de noviembre

22 de noviembre

23 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

6 de diciembre

7 de diciembre

8 de diciembre

13 de diciembre

14 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

Adif llevará a cabo durante estos cierres los trabajos de perforación y corte de huecos en muros para el paso de vigas, con el objetivo de aumentar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías, algo que beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4. De este modo, se mejorará la gestión de incidencias, seguridad y se reducirá la afectación al tráfico.

Cambios en el transporte: cierre de la estación de Sol Cercanías

Ante el cierre temporal de la estación de Sol en Cercanías Renfe, el transporte habitual se verá afectado. De este modo, hay que tener en cuenta varios cambios en las líneas que se extenderán durante los días y tramos señalados.

Renfe acomete trabajos para mejorar la infraestructura del túnel de Sol CC

Los trenes de las líneas C-3 y C-4, con origen en Aranjuez y Parla respectivamente, finalizarán e iniciarán su recorrido en Atocha Cercanías. Por su parte, las líneas C-4a y C-4b, con origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, terminarán y comenzarán en Nuevos Ministerios.

Ante este cierre parcial, se pueden emplear varias alternativas. Los viajeros podrán emplear los trenes que circulan por el túnel de Recoletos, las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, para desplazarse entre Chamartín / Nuevos Ministerios y Atocha Cercanías. Además, se podrá emplear la Línea 1 de Metro de Madrid para desplazarse entre Atocha y Sol. En el caso de trasladarse desde Sol hasta Nuevos Ministerios, se puede optar por el autobús 150 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, que realiza este recorrido directo.