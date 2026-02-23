Noticias

Adiós Lotus: la mítica galleta desaparece para siempre de los supermercados

Las míticas galletas cambiarán de nombre ante una decisión de la empresa matriz que quiere unificar sus marcas.

Galletas Lotus Foto: .
23 Febrero 2026 18:00

Adiós a las galletas Lotus. La famosa galleta caramelizada de origen belga se ha popularizado entre los consumidores y vive incluso un fenómeno viral. A pesar de mostrar un buen momento, la compañía que las fabrica ha anunciado que renombrará todo el producto para apostarlo todo a la marca Biscoff.

La empresa Lotus Bakeries ha realizado este anuncio en la feria HIP-HORECA Professional Expo, celebrada en Ifema de Madrid, donde se ha presentado toda la nueva gama de formatos de sus productos. La receta original no se cambia, tan solo el nombre y aspecto.

Una larga historia

Fue en 1986, cuando la compañía heredera del creador de la galleta, el belga Jan Boone Sr., decidió hacer un 'rebranding' completo para registrar un nuevo término que fue sustituyendo al nombre de Lotus Speculoos primigenio.

Para ello, optaron por eliminar la segunda palabra y registraron un nuevo término, Biscoff, la unión de biscuit (galleta) y coffee (café). A finales de 2023 la empresa ya anunció su intención de sustituir la marca Lotus en todos los mercados, a la vez que se ampliaba el catálogo de productos.

En España, todavía se conservaba la galleta con el histórico logo de Lotus serigrafiado en cada pasta, pero se irá eliminando. Los nuevos lotes incorporarán el nombre de Biscoff en la superficie, como ya se hace en otros países, y no solo en la galleta original.

La empresa evoluciona así para unificar la identidad de marca en todo el mundo. Además, lanzará nuevos formatos de dulces para aumentar su presencia en restauración y hoteles, con tamaños más pequeños de cortesía, cápsulas individuales de crema entable o grandes formatos de tres litros.

