Adiós Benetton: cierra una histórica tienda y desaparece de esta provincia el 29 de agosto

Adiós a Benetton en España. La firma de moda italiana está reduciendo de forma drástica su red comercial y busca adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail', priorizando la venta 'online' y establecimientos muy contados basados en las experiencias.

Se trata de un giro en el modelo de negocio que también están desempeñando otras empresas del sector como el Grupo El Corte Inglés, Sfera, Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, H&M o Lefties.

Uno de los ejemplos más evidentes en España es El Corte Inglés. La empresa de supermercados, hipermercados y centros comerciales está reduciendo su cartera de establecimientos en España y prioriza el canal digital.

Los clientes ya no necesitan desplazarse a una de sus tiendas para adquirir prendas de primeras marcas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Carolina Herrera, Lacoste, Levi's, Pepe Jeans, El Ganso, Scalpers, Armani, Green Coast, Easy Wear, Tintoretto o Unit.

Por este motivo, ha bajado la persiana a algunos centros comerciales en España como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés La Vaguada o El Corte Inglés Parquesur.

Mientras tanto, el Grupo El Corte Inglés ha priorizado algunos centros comerciales como El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Preciados o El Corte Inglés San José de Valderas, en los que ha introducido un modelo experiencial con una estética más cuidada y ofertas de hostelería como Rodilla, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés.

Cierre de Benetton en España: desaparece de esta provincia el 29 de agosto de 2025

En este contexto, la multinacional Benetton sigue una estrategia similar y se prepara para un icónico cierre por el que desaparecerá por completo de una provincia española. Se trata de Castellón, donde United Color of Benetton se quedará ya sin presencia comercial.

Benetton está cerrando tiendas en centros comerciales y a pie de calle para un nuevo retail CC

La firma de moda ha anunciado el cierre del último establecimiento que conserva en la provincia después de haber cerrado ya otras dos tiendas este año. Se trata de la tienda United Colors of Benetton en el centro comercial Salera.

En el centro comercial ya figuran los carteles de liquidación, con el objetivo de reducir lar tienda y vaciar el stock que todavía mantiene a precios de saldo para todos los consumidores, por lo que se han aplicado fuertes descuentos.

El cierre de la tienda United Colors of Benetton en el centro comercial Salera de Castellón se producirá el próximo 29 de agosto. La empresa señala el final del contrato de arrendamiento del local, ya que hay interés de otros operadores por hacerse con este espacio. No se prevé, por el momento, recolocar a los empleados en otra tienda, puesto que desaparece de la provincia.

Plan de cierres de Benetton: desaparecen 31 tiendas en España

La multinacional italiana ha publicado la lista completa de tiendas afectadas por el plan de cierres en España. Se ubican en diversos puntos de la geografía nacional y bajarán definitivamente la persiana a lo largo de 2025, con una fuerte reducción en su estructura comercial.

Girona

Sabadell

Sant Cugat

Lleida

Mataró

Calpe

Outlet de Baracaldo

Burgos

Puente Tocinos, Murcia (Centro Comercial Atalayas)

Santander

Granada (Calle Recogidas)

Gijón

Alfafar

Victoria

Córdoba (Avenida del Gran Capitán)

Córdoba (Centro Comercial La Sierra)

Logroño (Centro Comercial Rioja)

Vinaroz

Gandía

Zaragoza (Calle San Ignacio)

Castellón (Calle de En Medio)

Santiago de Compostela (Centro Comercial AS Cancelas)

Ibiza

Valladolid (Centro Comercial Vallsur)

Teruel

Madrid (Centro Comercial Plaza Rio)

Narón, A Coruña (Centro Comercial Odeón)

Alcorcón, Madrid (Centro Comercial Tres Aguas)

Mairena del Aljarafe, Sevilla (Centro Comercial Metromar)

Badajoz (Centro Comercial El Faro)

Rivas-Vaciamadrid, Madrid (Parque Comercial Rivas Futura)

De este modo, muchas de las tiendas se ubican en las calles de capitales, algunas de ellas en lugares especialmente destacados, suponiendo la completa desaparición de la firma en estas provincias. También se han visto afectados algunos centros comerciales y solo se ha incluido un establecimiento 'outlet' en el plan de clausuras.