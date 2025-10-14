Willy Toledo confiesa qué partido vota realmente: su revelación impacta

El actor Willy Toledo cuenta con una destacada carrera en el ámbito del cine y la televisión. Sin embargo, su capacidad para no morderse nunca lengua le han situado en ocasiones en el disparadero. Una libertad que nunca ha ocultado y que, ahora, vuelve a demostrar.

Algunas de sus declaraciones han generado titulares y le han llevado en ocasiones, como ha confesado, a sufrir rechazos en algunas propuestas de trabajo por una cuestión ideológica, más de dos décadas sin trabajar en España por este motivo.

A qué partido vota el actor Willy Toledo: su brutal revelación

En todo caso, el intérprete sigue manteniendo su capacidad de expresarse sin ningún tapujo y, ahora, ha revelado abiertamente en una entrevista con el diario Público a qué partido votó en las últimas elecciones y su visión sobre las formaciones y líderes actuales.

Lejos de apoyar a las formaciones del Gobierno de coalición, como Sumar de Yolanda Díaz o PSOE de Pedro Sánchez; el actor ha explicado que en las últimas elecciones europeas optó por votar a la lista de Podemos, que encabezó entonces Irene Montero.

"No siempre, pero he votado, desde Izquierda Unida hasta el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). La última vez, en las elecciones europeas, a Podemos. Bueno, básicamente a Irene Montero", ha reconocido.

El actor reconoce que están cambiando los planteamientos políticos y, a pesar de su voto, no duda en opinar lo siguiente sobre Podemos: "El problema es que se está produciendo un giro absolutamente neofascista en el mundo entero y eso está arrastrando a los partidos supuestamente de izquierdas a convertirse en organizaciones cada día más conservadoras. Y eso está afectando, por supuesto, a Podemos. Ahora no, porque están en la oposición y son los más rojos, prácticamente Lenin".

El actor Willy Toledo ha generado controversia en ocasiones por sus declaraciones políticas CC

El actor no duda en mostrarse crítico con la izquierda e incluso con el Partido Comunista, especialmente con Santiago Carrillo, al que considera un "traidor" que vendió la causa: "Carrillo aceptó la monarquía, el concordato con la Iglesia, la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, la desmovilización de la militancia del Partido Comunista de España y, además de aceptar, también ejerció personalmente la persecución y la delación de muchos militantes".