Sonsoles Ónega desvela a qué partido político vota y si volvería a Telecinco

Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las caras más reconocidas de Antena 3 y se ha consolidado en la franja vespertina ante la competencia con su formato 'Y ahora Sonsoles'. Además, también ha logrado despuntar con su faceta como escritora, con su obra 'Las hijas de la criada' que ha logrado el Premio Planeta 2023.

Ahora, la presentadora ha acudido al podcasts Ac2ality en el que ha abarcado multitud de temas, entre ellos, su carrera profesional y su salida de Mediaset. Cabe recordar que Sonsoles Ónega estuvo trabajando durante 17 años en la empresa y que era la cara visible del espacio 'Ya es Mediodía' cuando repentinamente dio el salto a la principal competencia.

Preguntada sobre si volvería a Telecinco tras esta incursión en Atresmedia, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' lo tiene claro: "Ahora mismo no". Incluso cuando le han señalado el posible salario que podría recibir, la presentadora lo tiene claro: "No, no solo es eso. Hay un salario emocional importante. Un intangible que no se paga con dinero", ha expresado.

La presentadora considera que algunos de sus mejores momentos profesionales se han producido en los cambios, como cuando dio el salto de CNN+ a Telecinco o cuando cambió Mediaset por Atresmedia, donde ahora presenta uno de los buques insignia de la programación.

También ha recordado su papel como presentadora en 'La Casa Fuerte' de Telecinco, su incursión en formatos de reality en la cadena: "Fue una experiencias durísima y difícil. No es nada fácil hacer un reality cuatro horas en directo, de pie, con tacones, enfajada y con la cabeza fresca... Tiene muchísimo mérito. Con mis compañeros Jorge, Sandra y Sobera, que hacen los realities, me quito el sombrero. Esto y la tertulia política para mí es lo más duro".

Sobre su voto en las elecciones

La conductora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 también ha desvelado cuál fue el signo de su voto durante las últimas elecciones: "Voté en blanco. Yo es que siempre voto en blanco", ha asegurado durante la entrevista porque dice que "se supone que beneficia a la mayoría".

En todo caso, ha confesado que le "encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque creemos que es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad. Pero no existe. En España, no existe".