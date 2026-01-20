Salen a la luz los mensajes privados de Macron a Trump: "No entiendo que haces"

Salen a la luz reveladores mensajes de Donald Trump con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No es la primera vez que lo hace, pero toma relevancia por las posturas que evidencia.

El inquilino de la Casa Blanca ha publicado este martes 20 de enero en su propia red social, Truth, capturas de pantalla de mensajes privados muy recientes en los que Macron propone una cumbre del G7 en París en la misma semana e incluso invitar en paralelo "a los rusos".

Una postura que cambia el paradigma de bloqueo a Rusia y alineamiento total con Ucrania por el que apuesta el mandatario galo en público, pero que entra en lo habitual en la diplomacia y las relaciones internacionales.

En esos mensajes, que ha confirmado el entorno de Macron, también se incluye la invitación al Gobierno de Ucrania para abordar el futuro del país, así como a las autoridades de Dinamarca para valorar el futuro de Groenlandia.

"Cenemos juntos en París"

En los mensajes citados, Emmanuel Macron escribe a Trump: "Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia".

Posteriormente, Macron propone a Donald Trump "organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde tras la cumbre de Davos". "Puedo invitar a los ucranios, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen", le lanza el mandatario francés. "Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos", insiste en sus escritos.

Por el momento, no se conocen las respuestas que dio Donald Trump, si es que se llegaron a producir. Tampoco han trascendido desde el entorno de Emmanuel Macron, que en todo caso recalca que el mandatario francés mantiene la misma línea en privado que en público.

"Muy buena conversación"

Donald Trump también incluye en sus publicaciones una "buena conversación" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En su publicación recoge una charla en la que define como "increíble" lo que ha "conseguido en Siria" y alaba también al presidente estadounidense porque logrará "un camino hacia adelante" en Groenlandia.

El mandatario estadounidense expone así los mensajes privados que le han enviado en conversaciones sobre temas actualmente muy sensibles a nivel internacional.