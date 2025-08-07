Quién es Jorge Pérez Naharro: director de Gabinete del director de Gabinete en Moncloa

El Gobierno de España ha nombrado a Jorge Pérez Naharro nuevo director de Gabinete del director de Gabinete del presidente. Este cargo, que llevaba sin aparecer desde el Gobierno de Rajoy, se ha hecho oficial de nuevo este mes de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Naharro sustituye a Ana Ruipérez y pasa a ser el número dos de Diego Rubio.

Félix Bolaños ha firmado la orden y el Partido Popular ha manifestado su disconformidad acusando al PSOE de escoger el verano para su nombramiento buscando un segundo plano. Además aseguran que se trata de un cargo inventado.

¿Quién es Jorge Pérez Naharro?

Pérez Naharro fue concejal en el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, de 2015 a 2019. En marzo de 2024 se le nombró asistente técnico del partido con carácter eventual y en septiembre se le ordenó Asesor de la Dirección Adjunta del Gabinete de Presidencia.

Jorge Pérez Naharro, nuevo Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno Linkedin

De 2007 a 2010, Naharro tuvo trabajos temporales como reponedor de mercancías en un supermercado o controlador de gestiones comerciales en una conocida marca de cosméticos.

En cuanto a sus estudios, ha cursado el grado de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, momento en el que formaba parte del Gabinete del rector. Además, este año ha terminado el grado de Turismo y un máster en Gestión y Dirección de Proyectos en la Universidad Camilo José Cela.

Críticas del PP

El Partido Popular se queja del momento en el que se ha hecho oficial: "Lo publican en agosto para que no te enteres" es lo que defienden los miembros de la oposición. Miguel Ángel García Martín, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, explica: "Ya tenemos jefe de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez... solo han tenido que esperar a que fuera agosto".

Nombran a un jefe de gabinete del jefe de gabinete.



Lo publican en agosto para que no te enteres. pic.twitter.com/JdRkbEJMh5 — Sergio Sayas (@sergiosayas) August 5, 2025

Sergio Sayas, diputado del PP, se suma a las críticas y lo manifiesta en las redes sociales en su perfil de X. Pero no ha sido el único, también lo ha hecho Antonio Román otro diputado del partido, que escribe: "Nos toman por tontos". José María Llanos también se ha pronunciado: "Pronto habrá otro director de gabinete, del director de gabinete, del director de gabinete, del ... Qué fácil es repartir lo que no es suyo", con tono vacilante sugiere que el puesto es inventado.

Con todo este revuelo el PSOE ha salido en su defensa, confirmando que el puesto ya existía y el último en desempeñarlo fue bajo el mandato de Mariano Rajoy. La diputada Montse Mínguez ha contestado a las críticas subiendo a su perfil una captura del BOE con el nombramiento de Valentina Martínez Ferro como directora del Gabinete del Secretario de Estado del Gabinete de Mariano Rajoy en 2012.