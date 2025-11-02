Una azafata publica lo que cobra con Emirates y se vuelve viral

Victoria es la protagonista de un vídeo que se está haciendo viral por contar lo que cobra mensualmente con la tripulación Emirates. La azafata compartió en TikTok no solo los detalles de su nómina sino las ventajas que ofrece la tripulación con base en Dubái.

¿Cuánto cobra una azafata de Emirates?

Durante el vídeo podemos ver como Victoria se prepara para un vuelo a Estados Unidos mientras explica que el salario base está alrededor de los 1.200 dólares al mes, a los que hay que sumar otra cuantía por cada hora de vuelo (unos 69,6 dirhams o 18,95 dólares) y se suelen hacer entre 80 y 100 horas de vuelo al mes.

Haciendo cuentas, el salario total asciende a 11.244 dirhams, un poco más de 3.000 dólares o unos 2.590 euros. Pero Victoria señala que cuentan con una serie de ventajas que hace el trabajo de azafata mucho más tentador.

Los privilegios son alojamiento gratis en Dubái, transporte habilitado por Emirates, descuentos en los billetes de avión no solo para ella, para toda su familia también y acuerdos con lujosos hoteles.

La tiktoker respondió a todas las preguntas, evitando las personales o íntimas, como las orientadas a establecer relaciones entre los miembros de la tripulación. Victoria aclara que los azafatos en vuelos internacionales de tantas horas tienen áreas designadas para el descanso.

Para acabar de entender que el suelo de la azafata es un buen salario, solo hace falta comparar con Europa, en países como Italia, el salario oscila entre los 1.200 y los 1.500 euros brutos al mes. Una cantidad que queda duplicada por las aerolíneas de Oriente Medio.