El truco de un arquitecto para mantener la casa fresca en verano sin aire acondicionado

Con la llegada oficial del verano, muchas personas sufren en sus propias casas por la forma en la que sobrellevar las altas temperaturas. Este es el momento más caluroso de 2025 y muchas personas encuentran problemas para dormir, realizar sus tareas diarias o descansar, puesto que no todos tienen aire acondicionado.

Este dispositivo es crucial para enfriar la vivienda, pero tiene un elevado coste y también supone una fuerte inversión que se plasma en la factura de la luz a final de mes. Por este motivo, muchas personas optan por reducir o evitar su uso en la medida de lo posbile.

Además, hay que tener en cuenta que el aire acondicionado puede afectar gravemente a la salud. Entre otros, puede provocar problemas respiratorios o sequedad en la piel y mucosas como consecuencia de la baja humedad ambiental que genera.

El calor puede impactar en nuestra vida diaria Envato Elements

Por este motivo, resulta recomendable apostar por otras alternativas al aire acondicionado con las que poder mantener una temperatura en la vivienda a un nivel aceptable, facilitando de este modo el descanso y nuestra estancia en el hogar.

El truco para enfriar la vivienda sin aire acondicionado

Ante la necesidad de contar con trucos para enfriar nuestra vivienda sin recurrir al aire acondicionado, el arquitecto mexicano Leonardo Rogel, con casi un millón y medio de seguidores en TikTok, ha explicado en un vídeo algunos trucos para mantener el hogar fresco y gratuitamente.

Los trucos están relacionados con el uso de ventiladores, pero deben ser portátiles y no se aceptarán aquellos situados en el techo. Como explica, los ventiladores solo mueven el mismo aire una y otra vez, es decir, no enfrían. Por este motivo, si el aire de la habitación ya está caliente, no habrá milagro. Por este motivo, explica tres alternativas para bajar la temperatura.

Las dos primeras opciones están relacionadas con la humidificación de la habitación. Para ello, recomienda rociar con un atomizador lleno de agua fría. Otra de ellas consiste en mojar una toalla con agua fría y colocarla detrás del ventilador para esparcir la humedad, sin que tenga contacto con este electrodoméstico. Por último, aunque dependerá de las condiciones de la vivienda porque puede suponer un grave peligro, recomienda colocar el ventilador en la ventana para que succione el aire fresco del exterior.