Quién es Agustín: se salvó del accidente de tren de Angrois y está desaparecido en Adamuz

La tragedia derivada del accidente de tren en Adamuz, que ha dejado al menos 42 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y su colisión con un Alvia Madrid-Huelva, mantiene multitud de víctimas desaparecidas y sin identificar.

Una de ellas es Agustín Fadón, del que su familia permanece a la espera de noticias y que trabaja en la cafetería del Alvia que sufrió el accidente del pasado domingo 18 de enero.

Si finalmente se encuentra con vida, será la segunda ocasión en la que se salva de un accidente de tren. En 2013 tenía que viajar en los convoyes que salieron de la curva de Angrois, camino de Santiago de Compostela, en el que murieron 79 personas.

Fadón evitó entonces aquella tragedia porque cambió su turno en el tren con otro compañero, que perdió la vida en aquel suceso. En esta ocasión, trabajaba en la cafetería del Alvia y tan solo unos minutos antes de la colisión comunicó a su compañero que iba a acudir a un baño, situado en el segundo vagón. Desde entonces, no se han tenido noticias sobre él.

Agustín Fadón trabajaba en el Alvia Madrid-Huelva accidentado en Adamuz CC

Agustín Fadón mide 1,70 metros, tiene pelo oscuro y barba. Estudió para sobrecargo de vuelo y logró su trabajo en Serveo, empresa de restauración de Renfe. Con 39 años, estaba trabajando en la cafetería del Alvia 2384, que resultó siniestrado en el accidente.

Poco antes de que ocurriera el suceso, Fadón comunicó a un compañero que necesitaba ausentarse durante unos minutos para ir al baño, situado en el vagón 2, que se vio afectado por el accidente. Desde entonces no se sabe nada sobre él y su familia está desesperada ante la incertidumbre derivada de la falta de noticias.

"Iba de uniforme"

La familia teme por su situación, ya que ha pasado bastante tiempo desde el accidente de tren y no han trascendido noticias sobre su estado. Su hermana, María del Mar Faldón, ha explicado ante los medios que Agustín ya se había quejado en varias ocasiones de la seguridad del recorrido hacia Andalucía, ante las vibraciones y botes de los convoyes.

Su hermana también ha recordado que Agustín se encontraba en el tren trabajando como camarero y que portaba uniforme, por lo que considera que su identificación debería ser más sencilla. "Ya no le volveré a ver", se ha resignado ante los medios.

Con Agustín viajaba otro tripulante, David, que se ha mostrado en shock, aunque en su caso tiene heridas leves. Fue él quien alertó de que poco antes del accidente, Agustín se había marchado al servicio.

Agustín estaba trabajando en el tercer vagón, pero se desplazó en el peor momento de la tragedia hacia el segundo. Poco después se produjo la colisión. Ahora, su familia reclama poder tener noticias sobre él.