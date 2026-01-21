Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Nueva tragedia en el sistema ferroviario español tan solo unos días después del accidente de tren en Adamuz, que ha dejado al menos 42 muertos, entre ellos el maquinista Pablo B. de 27 años.

Un accidente en Rodalies de Barcelona (el equivalente a Cercanías) a la altura de Gelida ha dejado un muerto. Se trata de Fernando Huerta, un joven sevillano de 27 años que se encontraba en la capital catalana completando sus prácticas en Renfe. Previamente, había trabajado en una empresa ferroviaria privada.

La tragedia vuelve a golpear al tren español con un accidente en Rodalies de Cataluña a la altura de Gelida CC

La familia del joven recibió la noticia de su muerte durante la madrugada, cuando las autoridades concluyeron todos los trabajos de identificación. El maquinista estaba dentro de la cabina en el momento del accidente junto a otros tres compañeros, que resultaron heridos por la caída de un muro.

"Una tragedia y dolor que todos compartimos"

El fallecimiento del maquinista Fernando Huerta ha generado gran conmoción en Sevilla, su ciudad: "El abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos", ha escrito el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, en redes sociales.

Con motivo de su muerte, el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado este miércoles, 21 de enero, un minuto de silencio en su memoria. Unos hechos sobre los que también se ha pronunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno: "Esto demuestra que la tragedia no se aleja".

Los mensajes de condolencias se han sucedido. El Sevilla FC, del que era socio desde hacía 20 años, así como la Hermandad de la Macarena, de la que era hermano, también se han pronunciado en redes sociales.

La investigación ahora abierta por este nuevo accidente ferroviario determinará quién de los tres maquinistas o si el maquinista en prácticas que falleció en el accidente, era quien conducía el tren en el momento del siniestro.

Las primeras investigaciones revelan que el impacto más grave se produjo en la parte derecha de la cabina, exactamente el lugar donde se encuentra situado el asiento del conductor.

Con el objetivo de aportar más detalles sobre lo ocurrido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en una entrevista emitida en Telecinco que el accidente de Gelida se produjo por el "derrumbamiento de un muro", derivado de las lluvias, que "produjeron un deslizamiento en la ladera". El ministro también ha lamentado la muerte del maquinista y ha trasladado condolencias a sus allegados.