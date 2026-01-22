Los Replicantes
Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

El perro Boro viajaba en el tren Iryo Málaga-Madrid y desapareció asustado tras el accidente en Adamuz.

Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia
Rescate del perro Boro tras el accidente de tren de Adamuz Foto: PACMA
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 12:07 (hace 9 horas)

Buenas noticias en medio de la tragedia. El accidente derivado del descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y la posterior colisión con un convoy Alvia Madrid-Huelva en la línea Madrid- Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba) ya ha dejado, al menos, 43 muertos.

En el tren de alta velocidad Iryo viajaba Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, en compañía de su dueña y su hermana. Después del accidente, el perro se escapó y nadie lograba dar con su paradero, lo que hizo temer lo peor.

Sin embargo, al final, ha podido ser localizado. La Guardia Civil ha desempeñado labores de búsqueda hasta hallarlo en una zona cercana. A pesar de que el perro escapó al intentar cogerlo, inicialmente pudieron constatar que sigue con vida.

La búsqueda se ha desarrollado con la colaboración de tres miembros de PACMA escoltados por la Guardia Civil y arrancó durante la mañana de este miércoles, 21 de enero, tras recibir la autorización necesaria para acceder a la zona del accidente.

Junto a ellos se encontraba la portavoz de la familia que denunció la desaparición del animal. La zona, situada en las inmediaciones del lugar del accidente, todavía no había sido accesible para otros equipos de rescate.

Localizado Boro: el perro que escapó tras el accidente de Adamuz

Pero la búsqueda no se ha detenido y, durante la mañana de este jueves 22 de enero, el perro Boro ha sido finalmente localizado por los agentes del INFOCA, según ha confirmado PACMA en redes sociales.

"Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia. La tragedia del accidente acaba con un final que aporta algo de luz", ha escrito la formación animalista en redes sociales.

Los agentes vigilaban la zona en la que fue localizado y donde después huyó asustado. En esta zona situaron una trampa con comida y ropa de la familia, con la esperanza de que pudiera olfatearla y volver nuevamente con ellos. La asociación PACMA ha agradecido la labor de los voluntarios y profesionales que han logrado una noticia positiva en mitad de la tragedia.

Quién es Agustín: se salvó del accidente de tren de Angrois y está desaparecido en Adamuz

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Sale a la luz una brutal revelación del accidente de tren de Adamuz: apunta culpables

Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

La red social X vuelve a registrar una nueva caída

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

