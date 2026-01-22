Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

Buenas noticias en medio de la tragedia. El accidente derivado del descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y la posterior colisión con un convoy Alvia Madrid-Huelva en la línea Madrid- Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba) ya ha dejado, al menos, 43 muertos.

En el tren de alta velocidad Iryo viajaba Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, en compañía de su dueña y su hermana. Después del accidente, el perro se escapó y nadie lograba dar con su paradero, lo que hizo temer lo peor.

Sin embargo, al final, ha podido ser localizado. La Guardia Civil ha desempeñado labores de búsqueda hasta hallarlo en una zona cercana. A pesar de que el perro escapó al intentar cogerlo, inicialmente pudieron constatar que sigue con vida.

La búsqueda se ha desarrollado con la colaboración de tres miembros de PACMA escoltados por la Guardia Civil y arrancó durante la mañana de este miércoles, 21 de enero, tras recibir la autorización necesaria para acceder a la zona del accidente.

Junto a ellos se encontraba la portavoz de la familia que denunció la desaparición del animal. La zona, situada en las inmediaciones del lugar del accidente, todavía no había sido accesible para otros equipos de rescate.

Localizado Boro: el perro que escapó tras el accidente de Adamuz

Pero la búsqueda no se ha detenido y, durante la mañana de este jueves 22 de enero, el perro Boro ha sido finalmente localizado por los agentes del INFOCA, según ha confirmado PACMA en redes sociales.

"Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia. La tragedia del accidente acaba con un final que aporta algo de luz", ha escrito la formación animalista en redes sociales.

💚¡BORO RESCATADO!



👉Los agentes del INFOCA han rescatado finalmente a Boro. ¡GRACIAS!



💚Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia.



🙏Desde PACMA queremos dar las gracias a todos los voluntarios y efectivos... pic.twitter.com/pkoVUvDwzL — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Los agentes vigilaban la zona en la que fue localizado y donde después huyó asustado. En esta zona situaron una trampa con comida y ropa de la familia, con la esperanza de que pudiera olfatearla y volver nuevamente con ellos. La asociación PACMA ha agradecido la labor de los voluntarios y profesionales que han logrado una noticia positiva en mitad de la tragedia.