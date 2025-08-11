Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

El agitador de extrema derecha y jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, ha sido sorprendido en un tren de AVE por viajar sin el billete correspondiente. Un incidente que ha generado gran repercusión en redes sociales y que ha llevado incluso a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se pronuncie.

Vito Quiles, según publica El Plural, compró un billete de Alicante a Albacete, a pesar de que tenía intención de viajar a Madrid. Pagó menos por este motivo, al igual que por emplear el descuento 'Verano Joven' del Gobierno de España, criticado por la derecha al considerar que supone una 'paguita' a costa de todos, y que fue diseñada por la transición ecologica e igualdad de oportunidades.

La sanción a Vito Quiles ha generado multitud de comentarios en redes sociales RRSS

Dentro del tren, Vito Quiles accedió al tren y se sentó en clase preferente, a pesar de que no tenía derecho. Por este motivo, los revisores optaron por echarlo y derivarlo a su asiento correspondiente. Pero todavía quedaba otra, cuando en la estación de Albacete se marchó al vagón de la cafetería esperando evitar la acción de los revisores y, repentinamente, fue 'cazado' viajando hasta Madrid sin el título correspondiente. Por este motivo ha sido multado con 90 euros.

El ministro Óscar Puente se pronuncia ante la polémica de Vito Quiles

Ante todo lo ocurrido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en redes sociales, no ha podido evitar pronunciarse sobre lo ocurrido: "Dice Vito Zopellari que los trenes muy mal. Pero resulta que cuenta aquí el Plural, que hoy se cogió un tren en Alicante con billete hasta Albacete. Del verano Joven. Es decir, con las paguitas del gobierno. No contento con eso se subió en preferente. Lo echaron y lo mandaron a su asiento. En Albacete se piró a la cafetería para que no le pillasen sin billete, y finalmente lo pillaron. Así son los patriotas", ha escrito en la red social X.

Dice Vito Zopellari que los trenes muy mal. Pero resulta que cuenta aquí el Plural, que hoy se cogió un tren en Alicante con billete hasta Albacete. Del verano Joven. Es decir, con las paguitas del gobierno. No contento con eso se subió en preferente. Lo echaron y lo mandaron a... https://t.co/bmwlxxGqPm — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Por su parte, Vito Quiles ha negado en redes sociales que sufriera dicho percance. En sus redes sociales, ha atribuido toda la polémica a que "el PSOE ha activado la maquinaria para destruirme y que no llegue a septiembre", ha escrito en redes sociales.

El agitador ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que ha calificado los hechos de "bulo". "Sin billete no hubiera podido entrar en un AVE. Lo que hice fue pagar un añadido en el tren porque la web de renfe no funcionaba. Hasta el revisor me invitó a ir en la sala VIP por las molestias ocasionadas", ha afirmado.

Dice Zopellari que la web de Renfe no funcionaba, tenía un fallo selectivo que permitía coger billetes hasta Albacete, pero no hasta Madrid. Qué cosas. https://t.co/eqTRz5ZeEz — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Una versión que, en todo caso, ya ha puesto en duda el ministro Óscar Puente, que también se ha vuelto a pronunciar en la red social X para recordar que fue amonestado por contar con un billete incorrecto: "Dice Zopellari que la web de Renfe no funcionaba, tenía un fallo selectivo que permitía coger billetes hasta Albacete, pero no hasta Madrid. Qué cosas".