Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

El agitador de extrema derecha ha protagonizado una fuerte polémica en redes sociales por la que ya se ha pronunciado el ministro Óscar Puente.

Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"
Vito Quiles Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Agosto 2025 16:55 (hace 1 hora)

El agitador de extrema derecha y jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, ha sido sorprendido en un tren de AVE por viajar sin el billete correspondiente. Un incidente que ha generado gran repercusión en redes sociales y que ha llevado incluso a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se pronuncie.

Vídeos Los Replicantes

Vito Quiles, según publica El Plural, compró un billete de Alicante a Albacete, a pesar de que tenía intención de viajar a Madrid. Pagó menos por este motivo, al igual que por emplear el descuento 'Verano Joven' del Gobierno de España, criticado por la derecha al considerar que supone una 'paguita' a costa de todos, y que fue diseñada por la transición ecologica e igualdad de oportunidades.

La sanción a Vito Quiles ha generado multitud de comentarios en redes sociales
La sanción a Vito Quiles ha generado multitud de comentarios en redes sociales RRSS

Dentro del tren, Vito Quiles accedió al tren y se sentó en clase preferente, a pesar de que no tenía derecho. Por este motivo, los revisores optaron por echarlo y derivarlo a su asiento correspondiente. Pero todavía quedaba otra, cuando en la estación de Albacete se marchó al vagón de la cafetería esperando evitar la acción de los revisores y, repentinamente, fue 'cazado' viajando hasta Madrid sin el título correspondiente. Por este motivo ha sido multado con 90 euros.

El ministro Óscar Puente se pronuncia ante la polémica de Vito Quiles

Ante todo lo ocurrido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en redes sociales, no ha podido evitar pronunciarse sobre lo ocurrido: "Dice Vito Zopellari que los trenes muy mal. Pero resulta que cuenta aquí el Plural, que hoy se cogió un tren en Alicante con billete hasta Albacete. Del verano Joven. Es decir, con las paguitas del gobierno. No contento con eso se subió en preferente. Lo echaron y lo mandaron a su asiento. En Albacete se piró a la cafetería para que no le pillasen sin billete, y finalmente lo pillaron. Así son los patriotas", ha escrito en la red social X.

Por su parte, Vito Quiles ha negado en redes sociales que sufriera dicho percance. En sus redes sociales, ha atribuido toda la polémica a que "el PSOE ha activado la maquinaria para destruirme y que no llegue a septiembre", ha escrito en redes sociales.

El agitador ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que ha calificado los hechos de "bulo". "Sin billete no hubiera podido entrar en un AVE. Lo que hice fue pagar un añadido en el tren porque la web de renfe no funcionaba. Hasta el revisor me invitó a ir en la sala VIP por las molestias ocasionadas", ha afirmado.

Una versión que, en todo caso, ya ha puesto en duda el ministro Óscar Puente, que también se ha vuelto a pronunciar en la red social X para recordar que fue amonestado por contar con un billete incorrecto: "Dice Zopellari que la web de Renfe no funcionaba, tenía un fallo selectivo que permitía coger billetes hasta Albacete, pero no hasta Madrid. Qué cosas".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Ni bares ni cafeterías: la nueva prohibición de Bruselas a toda la hostelería en España
  9. Así eres si duermes siempre con la puerta del dormitorio cerrada: esto dice la psicología
  10. Telepizza regala pizzas gratis en España: cuándo y cómo disfrutarlas
Artículos relacionados
Sale a la luz el motivo por el que la pareja de Vito Quiles cortó su relación con él

Sale a la luz el motivo por el que la pareja de Vito Quiles cortó su relación con él

Pablo Iglesias protagoniza un nuevo choque con Vito Quiles y lanza su micrófono en público

Pablo Iglesias protagoniza un nuevo choque con Vito Quiles y lanza su micrófono en público

El brutal repaso de Belarra a Vito Quiles en Murcia: "En una democracia estarías detenido"

El brutal repaso de Belarra a Vito Quiles en Murcia: "En una democracia estarías detenido"

Vito Quiles acosa al periodista Antonio Maestre por la calle

Vito Quiles acosa al periodista Antonio Maestre por la calle

Contenidos que te pueden interesar
Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

El trabajo y jefes soñados para los niños y niñas españoles, según la encuesta de Adecco

El trabajo y jefes soñados para los niños y niñas españoles, según la encuesta de Adecco

Destituida Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: ya se conoce su sustituta

Destituida Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: ya se conoce su sustituta

Dónde será festivo este viernes, 15 de agosto: todos los lugares de España

Dónde será festivo este viernes, 15 de agosto: todos los lugares de España

El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer

El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer

Qué implica la impugnación del Gobierno al veto de PP y VOX a musulmanes en Jumilla

Qué implica la impugnación del Gobierno al veto de PP y VOX a musulmanes en Jumilla

Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes

Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes

No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP

No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP