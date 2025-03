Sale a la luz el motivo por el que la pareja de Vito Quiles cortó su relación con él

El agitador ultra Vito Quiles está generando un fuerte ruido especialmente en las redes sociales. Sus intervenciones en el Congreso se han convertido en virales, aunque no ha sido capaz de arrancar una exclusiva o noticia real a los políticos a los que increpa en el Congreso ejerciendo un papel de activista.

Quiles, que además de colaborar en EDATV de Javier Negre es el jefe de prensa del polémico influencer y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, ha regresado nuevamente a la polémica tras acudir el pódcast de Javi Oliveira y Fran Cuesta en Youtube.

El polémico agitador ha acudido al pódcast y ha entrado mediante videollamada para abordar diversas cuestiones, entre ellas, el peculiar motivo por el que su pareja decidió romper su relación con él. El vídeo acumula más de 50.000 visitas en Youtube y deja claro qué implicó la ruptura por una decisión que por entonces adoptó.

Recibió una llamada de Dani de Desokupa y "me dijo, te dejo"

"Cuando me eché novia, que yo estaba encantado de la vida. Un día estaba en la cama con ella en el pijama, un domingo por la tarde, y me llama Daniel Esteve, líder de la empresa Desokupa", ha comenzado explicando Vito Quiles sobre el momento en el que se acabó la relación.

En la llamada, Dani Esteve le pedía que acudiera con su teléfono móvil para grabar el lanzamiento de unos okupas y que lo difundiese en sus redes sociales: "Me dice que 'me voy a desocupar los edificios en la Bonanova. Quiero que vengas a grabar esto y tal'".

El líder de Desokupa le aseguró además que no daría ninguna entrevista a otro medio de comunicación, sino que le ofrecería toda la exclusividad de la noticia, así como a todos sus seguidores: "No se lo voy a dar a ningún medio oficial. Te lo voy a dar a ti", le expresó.

Quiles reconoce que por entonces "no se hablaba de otra cosa" y que por entonces le comentó lo que ocurría a su pareja, puesto que se iba en tan solo una hora a Barcelona. "Claro, y me dijo, te dejo", ha desvelado. En todo caso, no se arrepiente: "Pero es que era lo que a mí me apetecía hacer".

Por entonces había una fuerte lucha para intentar desalojar las dos casas okupa de la Bonanova, El Kubo y La Ruïna. Después de una gran polémica y respuesta vecinal en contra, finalmente los Mossos d'escuadra lograron expulsar a los okupas de los edificios.