Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

El accidente de tren en Adamuz (Córdoba) tras el choque entre un convoy de Iryo Málaga-Madrid y otro de Alvia Madrid-Huelva ha dejado, al menos 41 muertos. Se trata de la mayor tragedia en la alta velocidad española en 34 años y deja abiertas muchas incógnitas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este suceso de "extraño", ya que se invirtieron 700 millones de euros en la renovación de esta vía hace tan solo ocho meses, se habían realizado controles en profundidad de la vía y elementos de seguridad en el punto del siniestro y el tren había pasado su última revisión el pasado jueves 15 de enero.

Todas estas circunstancias también se suman a un examen completo de la vía que se realizó hace tan solo dos meses, como publica el diario El País. Fue una doble revisión tutélala por el administrador Adif, dinámica y geométrica, incluyendo el punto exacto del accidente.

Se superaron pruebas de seguridad en todo momento

El primer examen realizado (dinámica) fue de los elementos de seguridad y el comportamiento de los sistemas tecnológicos y comunicaciones con el centro de control de Adif. En el caso del segundo (geométrica) se monitorizaron cuestiones fundamentales como la nivelación (longitudinal y transversal), la alineación, el peralte y ancho. No se hallaron problemas y se superaron todas las pruebas.

La investigación del accidente de tren en Ademuz busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo CC

En la inspección geométrica, se emplean trenes de Adif especialmente equipados para comprobar el comportamiento del raíl al paso de un convoy y limitar cuestiones como el límite de velocidad o deterioro del material. También se realiza un control a pie, metro a metro, por técnicos de Adif, para detectar problemas en el raíl. Estos controles garantizan respuesta a cuestiones como las vibraciones y hacen posible un mantenimiento preventivo.

El ministro Óscar Puente ha explicado que tres convoyes pasaron el tramo del accidente tan solo 20 minutos antes y que no reportaron problemas en ningún momento.

Las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que toma pruebas sobre el terreno, analizarán en laboratorio los segmentos de la vía, inspeccionarán en el taller el sistema de rodadura del Frecciarossa accidentado de Iryo, diseccionará los datos de los registradores jurídicos de cada uno de los trenes accidentados y se requerirá a Adif el registro de circulaciones por Adamuz en los dos días previos al accidente.

El Ministerio de Transportes ha reclamado también el análisis de la rodadura de los tres trenes de Renfe que pasaron por el tramo accidentado tan solo 20 minutos antes, para determinar si algún defecto de la vía pudo dejar rastro en los convoyes. Se ha detectado un corte en el raíl de alrededor de 30 centímetros que se incluye entre los posibles motivos detrás del accidente.