Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

Corte en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El accidente derivado del descarrilamiento de un tren Iryo y su impacto contra otro convoy Alvia ha provocado el corte de todo el servicio durante los próximos días.

Esta situación está generando graves problemas en los viajeros que necesitan desplazarse por estos territorios. Los servicios de autobús y avión están en estos momentos colapsados para tratar de asumir la demanda y se prevé un refuerzo.

Los viajeros tienen derecho a acceder a cancelaciones y modificaciones gratuitas tras el accidente de Adamuz CC

En este contexto, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los viajeros en trenes entre Madrid y Andalucía. Los viajeros podrán modificar o cancelar sin coste sus billetes, ya que se trata de una causa de fuerza mayor.

Cómo solicitar la cancelación de un billete Madrid-Andalucía gratis

Los billetes de tren para viajeros entre Madrid y Andalucía que se han visto afectados por la suspensión del servicio se pueden anular sin tener que pagar los gastos de cancelación, siguiendo las instrucciones que Renfe, Iryo y Ouigo difunden en sus canales oficiales.

En el caso de gestionar la anulación de los billetes, los viajeros deberán acceder al área de gestión de billetes de las webs oficiales de las compañías, así como en la app de cada operador. También se puede acudir a taquillas y puntos de venta autorizados para recibir atención personalizada.

La asociación Facua-Consumidores en Acción recuerda que los derechos de los usuarios tras la suspensión de los trenes deben cumplirse en todo momento. Por este motivo, se puede optar por la devolución total del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que se facilite.

En el caso de que no se habilite dicho transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero deba contratar por su cuenta, existe el derecho a que la compañía abone el coste del viaje en autobús.

Además, también se puede ejercer este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al usuario a comprar el billete de transporte alternativo. Así aparece recogido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que, a la espera de lograr transportes alternativos, reciban el alojamiento por parte de las compañías ferroviarias.

En el caso de que no haya sucedido, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos durante el tiempo que ha durado la incidencia y la imposibilidad de desplazamientos, como aparece reflejado en el artículo 20.2b del reglamento europeo.