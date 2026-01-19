Los Replicantes
¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

Un tren ha descarrilado este domingo en la provincia de Córdoba, causando más de una treintena de muertos.

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?
Tren de Iryo Foto: CC

Redacción

19 Enero 2026 11:15 (hace 6 horas)

Alrededor de las 20:00 de este domingo, día 18 de enero, un convoy de la compañía Iryo que realizaba la ruta Málaga-Madrid se salió de la vía en Adamuz, una localidad de la provincia de Córdoba. En él viajaban en torno a 300 personas e invadió la vía adyacente, provocando el descarrilamiento del tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva.

Algunos vagones salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura, en los cuales trabaja actualmente la maquinaria pesada para tratar de recuperarlos.

Las últimas informaciones dejan al menos 39 muertos y 170 heridos, entre los que se encuentran 24 en estado grave y 5 de ellos en estado muy grave. Todos los heridos graves han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios, en su mayoría al Reina Sofía de Córdoba.

Declaraciones de Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró de madrugada que aún desconoce las causas y que será la comisión de investigación de accidentes la que las determine.

El titular de Interior subrayó que el siniestro es "tremendamente extraño" porque ocurrió en una recta renovada en mayo de 2025, una actuación de 700 millones de euros, y afirmó que la infraestructura estaba en perfecto estado. Además, señaló que el tren descarrilado era relativamente nuevo y tenía apenas cuatro años de antigüedad.

El ministro se ha trasladado a primera hora de la mañana al lugar del accidente para intentar conocer las causas, además de querer trasladar de manera directa sus condolencias a las víctimas, los heridos y sus familiares.

Adif y Renfe han puesto en marcha los protocolos de seguridad y coordinación, además de habilitar números de teléfono para atender a los familiares de las personas afectadas. Los técnicos ya trabajan sobre el terreno para que, cuanto antes, se sepan las causas y puedan evaluarse los daños sufridos en la infraestructura.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, quedará suspendida durante todo el día de hoy.

