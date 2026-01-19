Los Replicantes
Buscar

Noticias

Qué es el Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo del accidente en Adamuz

El tren descarrilado en Adamuz (Córdoba) formaba parte del material móvil de Iryo en su línea Málaga-Madrid.

Qué es el Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo del accidente en Adamuz
Un tren de alta velocidad de Iryo Frecciarossa ETR 1000 Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Enero 2026 11:11 (hace 6 horas)

El accidente provocado por el descarrilamiento de un tren de Iryo en la línea Madrid-Málaga, a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado, al menos, 39 muertos y 152 heridos. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que está "prácticamente descartado" el "error humano".

Vídeos Los Replicantes

"Tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Iryo o bien de la infraestructura; hay que esperar, no especular, y ver qué dice la comisión de investigación", ha afirmado Fernández Heredia en declaraciones a RNE.

El tren accidentado en Adamuz formaba parte de la flota de Iryo
El tren accidentado en Adamuz formaba parte de la flota de Iryo CC

Durante su intervención, ha seguido las conclusiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que afirmó que el descarrilamiento se ha producido en "condiciones extrañas", aunque es "demasiado pronto" para determinar el motivo.

Frecciarossa ETR 1000: así es el tren de alta velocidad de Iryo que ha descarrilado en Adamuz

El accidente ha tenido tanta gravedad porque ha afectado a dos trenes. El descarrilamiento del convoy de Iyro en la línea Málaga-Madrid ha coincidido con otro tren Alvia de la línea Mádrid-Huelva, con el que ha colisionado, provocando que cayera por un talud de 4 metros.

El ETR 1000 está calificado por Iryo como una "obra maestra tecnológica" y ha sido desarrollado por el consorcio Hitachi-Bombardier, que ahora forma parte del grupo empresarial Alstom.

Este tren tiene gran consideración en el sector de la alta velocidad, ya que combina "velocidad, eficiencia y sostenibilidad", según recalca la empresa. Puede alcanzar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora y pertenece a los trenes más rápidos de Europa.

Los trenes ETR 1000 se diseñaron pensando en la aerodinámica y están plenamente diseñados para minimizar la resistencia al aire y garantizar simultáneamente la estabilidad a altas velocidades.

La construcción del tren está plenamente enfocada en lograr la máxima rapidez evitando resistencias, pero también con el objetivo de lograr que sea energéticamente eficiente, reduciendo así la huella ecológica del transporte de alta velocidad.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Sale a la luz la alerta de los maquinistas por riesgo de accidente como el tren de Adamuz

Sale a la luz la alerta de los maquinistas por riesgo de accidente como el tren de Adamuz

Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Qué es el billete único: viajes en todo autobús y tren de España desde enero de 2026

Qué es el billete único: viajes en todo autobús y tren de España desde enero de 2026

Muere un influencer al estamparse contra un poste grabando un directo en un tren en marcha

Muere un influencer al estamparse contra un poste grabando un directo en un tren en marcha

Contenidos que te pueden interesar
Piden colaboración ciudadana para localizar a Iván: desaparecido en Alicante

Piden colaboración ciudadana para localizar a Iván: desaparecido en Alicante

Por qué han hospitalizado a Salvador Illa: la patología del presidente catalán

Por qué han hospitalizado a Salvador Illa: la patología del presidente catalán

Detenida una mujer por apuñalar a su pareja cuando la estaba maltratando en Madrid

Detenida una mujer por apuñalar a su pareja cuando la estaba maltratando en Madrid

Muere la modelo e influencer japonesa Aoi Fujino a los 27 años

Muere la modelo e influencer japonesa Aoi Fujino a los 27 años

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

Cómo pedir cancelaciones gratis en trenes Madrid-Andalucía por el accidente de Adamuz

VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento del tren en Córdoba?

Qué es el Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo del accidente en Adamuz

Qué es el Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo del accidente en Adamuz