Sale a la luz la causa de la muerte de dos adolescentes en Jaén: qué hay detrás

La Policía Nacional investiga el hallazgo de los cuerpos de dos adolescentes en un céntrico parque de Jaén.

Parque Foto: Pexels
Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 12:31 (hace 7 horas)

Conmoción por el hallazgo de los cuerpos de dos adolescentes de 15 y 16 años en el parque de la Concordia de Jaén. Ambas aparecieron muertas durante la madrugada del pasado sábado, 29 de noviembre, por el padre de una de las menores.

La Policía Nacional baraja como principal hipótesis el suicidio y apunta a que una de las menores podría haber conducido a otra a esta situación. Una de las fallecidas sufría episodios anteriores de intentos autolíticos, con acoso escolar por el que permanecía con secuelas. En todo caso, la mayoría de los testimonios apuntan a que el bullying iba dirigido contra ambas. Una fuente consultada por el diario El Español señala que "circula la hipótesis de que eran pareja".

La Brigada Judicial de la Policía Nacional, que se está haciendo cargo de las investigaciones, sostiene que la primera inspección ocular no evidencia signos de violencia externa y, aunque la investigación permanece abierta, se descarta en principio la participación de terceras personas.

Las menores eran víctimas de acoso
Las menores eran víctimas de acoso Pexels

La investigación también quiere averiguar si este episodio podría tener alguna vinculación con el suicidio de otro adolescente también en Jaén hace tan solo 20 días. En aquel caso, el menor de 16 años estaba sufriendo la separación de sus padres, pero se investiga si las adolescentes pudieran mantener algún vínculo de amistad con él.

Protocolo de autolesiones

Ante las dudas que plantea este caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que el instituto en el que estudió una de las adolescentes mantuvo abierto el pasado curso un protocolo de autolesiones y que entonces se adoptaron "las medidas correspondientes".

La Consejería ha explicado en una nota de prensa que una de las menores estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de Jaén, en un ciclo medio de Formación Profesional. En el caso de la otra alumna, se matriculó inicialmente en el mismo curso, pero se dio de baja en septiembre. El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, había mantenido un protocolo de autolesiones.

En el escrito, la Junta de Andalucía explica que se adoptaron las "medidas correspondientes" y que se dio "seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar".

La Consejería ha llamado a la prudencia y tranquilidad a la espera de las conclusiones de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional. Por el momento, la principal hipótesis se mantiene como un suicidio pactado.

