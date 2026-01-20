Los Replicantes
Descarrila un tren de Cercanías en Cataluña y otro sufre un accidente

Dos accidentes vuelven a afectar al sistema ferroviario español a tan solo unos días del suceso en Adamuz.

Un tren de Rodalies Foto: CC
20 Enero 2026 22:08 (hace 4 horas)

Nuevo accidente en el sistema ferroviario español. Un tren de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre Gelida y Manresa ha colisionado contra un muro de contención, que se ha desplomado sobre la vía, dejando al menos 15 heridos.

El servicio de emergencias 112 ha recibido multitud de llamadas y se han desplazado 15 unidades de Bomberos. "Circulación interrumpida entre las estaciones de St. Sadurní de Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar parados e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Incidencia provocada por un obstáculo en la vía", ha informado Rodalies en redes sociales.

Además, un tren de la línea R1 ha descarrilado al circular entre las estaciones de Blanes y Maçanet (Barcelona), al chocar contra una roca. En este convoy viajaban 10 pasajeros en el momento del incidente.

Circulación interrumpida

El servicio de Protección Civil ha confirmado que la circulación permanece interrumpida en las líneas R1 y RG1, entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera por la presencia de piedras en la vía.

El gestor ferroviario Adif ha informado que permanece interrumpida entre Blanes y Maçanet-Massanes, del núcleo de rodalies de Barcelona, por la salida de un eje de un tren.

