La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La red social X, antes Twitter, está registrando problemas que afectan, sobre todo, a su aplicación móvil. El servicio Downdetector ha registrado un impulso de las quejas de los usuarios alrededor de las 18:00 horas de la tarde, hora peninsular.
User reports indicate problems with X (Twitter) since 12:19 PM EST.— Downdetector (@downdetector) January 22, 2026
How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9
Los usuarios están mostrando sus quejas en redes sociales, ya que este problema se ha repetido en varias ocasiones durante las últimas semanas. Muchos usuarios se están viendo obligados a dirigirse a otras plataformas en estos momentos.