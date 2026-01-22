Los Replicantes
La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La plataforma propiedad del magnate Elon Musk está dando problemas en el uso de su app que afectan a sus usuarios.

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 18:27 (hace 3 horas)

La red social X, antes Twitter, está registrando problemas que afectan, sobre todo, a su aplicación móvil. El servicio Downdetector ha registrado un impulso de las quejas de los usuarios alrededor de las 18:00 horas de la tarde, hora peninsular.

Los usuarios están mostrando sus quejas en redes sociales, ya que este problema se ha repetido en varias ocasiones durante las últimas semanas. Muchos usuarios se están viendo obligados a dirigirse a otras plataformas en estos momentos.

