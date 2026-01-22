La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La red social X, antes Twitter, está registrando problemas que afectan, sobre todo, a su aplicación móvil. El servicio Downdetector ha registrado un impulso de las quejas de los usuarios alrededor de las 18:00 horas de la tarde, hora peninsular.

User reports indicate problems with X (Twitter) since 12:19 PM EST.

How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9 — Downdetector (@downdetector) January 22, 2026

Los usuarios están mostrando sus quejas en redes sociales, ya que este problema se ha repetido en varias ocasiones durante las últimas semanas. Muchos usuarios se están viendo obligados a dirigirse a otras plataformas en estos momentos.