Qué riesgo hay por comer carne de cerdo: en plena alerta por peste porcina africana

Alerta por peste porcina africana en España. La expansión de la enfermedad está generando medidas de excepción en Cataluña, que además se enfrenta al riesgo de bloqueo en sus exportaciones de productos cárnicos.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha enviado un mensaje de tranquilidad ante los casos detectados y mantiene que el consumo de carne de cerdo es seguro para la salud, aunque podría producirse una bajada de precios debido a la crisis.

La OCU ha reiterado, en un comunicado, un mensaje de calma para todos los consumidores, ya que, a pesar de que la enfermedad tiene una "alta mortalidad" en cerdos y jabalíes, no se transmite a las personas ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados.

El brote de peste porcina africana en jabalíes amenaza la industria cárnica catalana Envato Elements

"Aun en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud", ha remarcado la organización, que insiste en llamar a la calma para toda la población.

Afectación en el precio: qué podría suceder en el supermercado

La OCU advierte que los precios de la carne de cerdo en los supermercados podrían reducirse en caso de que se impongan restricciones comerciales internacionales a la exportación de productos derivados del cerdo desde alguna región del país.

En su comunicado, la OCU recuerda que la peste porcina africana se erradicó de España en 1995, gracias a un programa nacional "muy estricto" y "reconocido" internacionalmente, aunque algunos países del Este y del Sur de Europa siguen registrando casos, sobre todo en jabalíes.

Cataluña es uno de los grandes polos de la exportación porcina en España, con más de 8 millones de animales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones anuales. El sector cárnico representó más del 40% de la producción total en España, según el último informe anual publicado por la Generalitat en 2023, con casi 2 millones de toneladas.

El hallazgo de dos casos de peste porcina africana en dos jabalíes en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) amenaza ahora con afectar a los casi 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas que se destinan a países fuera de la Unión Europea.