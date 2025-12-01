Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

La Policía Nacional ha desarticulado la primera célula de la organización terrorista The Base, de carácter neonazi. Se han realizado tres detenciones en la provincia de Castellón, aunque solo uno de los acusados ha entrado en prisión provisional.

Esta organización terrorista surgió en 2018, está controlada desde Rusia y pretende alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar. Esta organización opera como una red descentralizada y clandestina con pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos con el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una guerra racial.

Los miembros de la organización forman parte de células paramilitares que se adiestran en campos de entrenamiento para perpetrar atentados con el objetivo de una supremacía blanca. El grupo está considerado una organización terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Su fundador, Rinaldo Nazzaro, un hombre de 46 afincado actualmente en Rusia y que se hace conocer con los alias de Norman Spear y Roman Wolf, realizó un llamamiento hace solo un mes para consolidar sus células a nivel internacional. Además, reclamaba ejecutar ataques selectivos para colapsar las instituciones de las democracias occidentales.

🚩Desarticulada la primera célula terrorista de carácter aceleracionista detectada en #España 🇪🇸



👮‍♂️Detenidas 3 personas por su presunta pertenencia a ''The Base'' ➡️una organización considerada terrorista en la #UE, #Canadá, #ReinoUnido, #Australia y #NuevaZelanda... pic.twitter.com/rzvhVTQzfc — Policía Nacional (@policia) December 1, 2025

La Dirección General de la Policía Nacional realizó las detenciones el pasado martes, 25 de noviembre, aunque no las ha comunicado hasta ahora. En el operativo han participado agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras haber detectado a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Con motivación de provocar atentados

La investigación reveló la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más. Todos sus miembros estaban altamente radicalizados, con un estilo de vida basado en todos los postulados de la organización terrorista y dispuestos a realizar atentados. Habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas cometidas por otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual.

Durante los últimos meses, los acusados habían endurecido su discurso y estaban alentando a cometer acciones violentas, llegando incluso a manifestar la disposición de realizar ataques selectivos para la causa.

El líder de esta célula española estaba en contacto directo con el fundador internacional del grupo tras el llamamiento que realizó para consolidar las células expandidas a nivel internacional. Sumado al acopio de armas, llevó a los agentes a realizar un operativo para la detención de los miembros.

Los agentes incautaron en los registros dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, así como una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi y documentación exaltando a otras organizaciones terroristas.

Culmina así la Operación Cascadia, que ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la participación de agentes de Europol en la fase de análisis de información llevada a cabo durante al investigación, que sigue abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.