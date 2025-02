Un grupo de legisladores propone multas de 10.000 dólares por eyacular sin querer concebir

La batalla por los derechos reproductivos en Estados Unidos ha tomado un giro inesperado. Legisladores de Ohio y Misisipi han propuesto multas de hasta 10.000 dólares para los hombres que eyaculen sin el propósito de concebir un hijo. La medida, incluida en el proyecto de ley "Conception Begins at Erection Act", busca provocar un debate sobre la regulación de los cuerpos y la aplicación de la moral cristiana en las políticas públicas.

Los autores del proyecto, los representantes estatales Anita Somani y Tristan Rader, no ocultan su intención: exponer la contradicción de quienes legislan sobre el cuerpo de las mujeres sin restricciones equivalentes para los hombres. "No te embarazas sola", señala Somani, demócrata por Dublín. "Si se va a penalizar a alguien por un embarazo no deseado, ¿por qué no también al responsable de la fecundación?".

Anita Somani Ohio House of Representatives

La hipocresía de controlar la reproducción

Desde la derogación de Roe vs. Wade en 2022, al menos diez estados han prohibido el aborto incluso en casos de violación. En algunos de ellos, como Texas y Oklahoma, las mujeres pueden enfrentar cargos criminales por interrumpir un embarazo.

Mientras tanto, el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas ha dejado claro su deseo de revisar la legalidad de la anticoncepción, poniendo en la mira el fallo Griswold vs. Connecticut de 1965, que reconoció el derecho a la privacidad en materia de control de la natalidad.

Para Somani y Rader, la legislación restrictiva sobre el aborto y la anticoncepción no es más que un intento de ciertos sectores de imponer una visión religiosa a toda la sociedad. "Si te parece absurdo regular los cuerpos de los hombres, también debería parecerte absurdo regular los de las mujeres", argumenta Somani.

Tristan Rader Tristanrader.com

La propuesta ha desatado reacciones furiosas entre los republicanos. El representante estatal de Ohio Austin Beigel ha calificado la iniciativa como "una burla de los principios biológicos más básicos". Pero sus autores defienden que la ironía es precisamente el punto. "Si el argumento es que cada espermatozoide tiene potencial de vida y, por tanto, su destrucción es pecado, entonces esta ley es completamente lógica", responde Rader.

Del Antiguo Testamento a la legislación moderna

Los sectores cristianos más radicales citan con frecuencia la historia de Onán, recogida en Génesis 38:6-11, para justificar su oposición a la anticoncepción. Según el relato bíblico, Onán derramó su semen en el suelo para evitar engendrar un hijo con la viuda de su hermano, desobedeciendo así un mandato divino. Como castigo, Dios lo hizo morir.

Esta interpretación ha sido utilizada durante siglos para condenar la masturbación, el coitus interruptus y cualquier forma de control de la natalidad. En 1968, la Iglesia católica reafirmó su oposición a la anticoncepción artificial con la encíclica Humanae Vitae, en la que el papa Pablo VI insistió en que "todo acto conyugal debe estar abierto a la procreación".

Sin embargo, el debate actual se ha extendido más allá del control de la natalidad y ha llegado al ámbito de la fertilización asistida. Mientras que algunos sectores provida consideran que la fecundación in vitro es una solución aceptable para la infertilidad, otros la rechazan por interferir en "los tiempos perfectos de Dios".

El trasfondo de este debate no es solo una cuestión moral o teológica. En los últimos años, el movimiento nacionalista cristiano ha ganado fuerza en la política estadounidense, con figuras como el senador republicano Josh Hawley defendiendo abiertamente la idea de que Estados Unidos debe ser una nación cristiana.

"Algunos dirán que estoy promoviendo el nacionalismo cristiano. Y lo estoy haciendo", declaró Hawley en junio de 2023. Su discurso refleja una tendencia creciente dentro del Partido Republicano, en la que grupos como la Nueva Reforma Apostólica buscan imponer una interpretación ultraconservadora de la fe cristiana en la legislación estatal y federal.

Un debate inconcebible

El "Conception Begins at Erection Act" no tiene probabilidades reales de ser aprobado. Sus propios autores lo reconocen. Sin embargo, el objetivo del proyecto no es convertirse en ley, sino poner de manifiesto el contraste en el tratamiento de los derechos reproductivos de hombres y mujeres.

Mientras tanto, el legislador republicano Austin Beigel ha propuesto una iniciativa radicalmente opuesta: la "Ley de Protección Prenatal de Ohio", que busca reconocer a los embriones como ciudadanos desde el momento de la concepción y otorgarles la misma protección legal que a cualquier otra persona.

Austin Beigel Redes Sociales (Los Replicantes)

De prosperar, esta medida podría invalidar el resultado del referéndum de 2023, en el que los votantes de Ohio aprobaron por mayoría del 57 % el derecho al aborto y a los tratamientos de fertilidad.

El debate sobre la regulación de los derechos reproductivos se mantiene en Estados Unidos, reflejando la polarización política y cultural del país. En este contexto, la propuesta de Somani y Rader, por absurda que parezca, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué solo los cuerpos de las mujeres deben estar sujetos a control estatal?.