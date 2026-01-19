Por qué han hospitalizado a Salvador Illa: la patología del presidente catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido ingresado este domingo 18 de enero en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Las primeras informaciones apuntaron a una pérdida repentina de fuerza muscular en las piernas, inicialmente con un diagnóstico desconocido y un ingreso estimado de dos semanas.

Ante la repercusión de la noticia, este lunes han trascendido más detalles. El director gerente del hospital, Albert Salazar, ha explicado que el presidente catalán sufre, aparentemente, una "patología inflamatoria", algo que podría confirmar en las próximas horas, como ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El presidente catalán Salvador Illa ha sido hospitalizado en la UCI CC

Salazar también ha explicado que la intención de los médicos es que Salvador Illa continúe este lunes en la unidad de cuidados intensivos del hospital, aunque está sujeto a cómo sea su evolución. "Lo normal que ocurra es que, si no es hoy, todo irá bien y pueda pasar mañana a planta", ha especificado.

El posible origen de la patología: los médicos se pronuncian

En cuanto al origen de la dolencia que está sufriendo el presidente Salvador Illa, el gerente del hospital ha explicado que todo apunta a una infección localizada en la zona lumbar. Además, ha descartado patologías "potencialmente" más graves y ha insistido en que se detectó de manera precoz y que su evolución "entra dentro de la normalidad".

Salvador Illa ingresó el pasado sábado, 17 de enero, en una ambulancia en el Hospital de Vall d'Hebron, después de haber experimentado un dolor creciente en las extremidades inferiores.

Por este problema, Illa no había podido salir a correr, como hace todas las mañanas. Además, este dolor fue en aumento durante las siguientes horas hasta provocar dificultades de movilidad.

El departamento de Presidencia comunicó por este motivo que el presidente no podría correr el domingo la media maratón de Granollers, como se había previsto, por lo que debía cancelar su agenda.

Durante estos días, los médicos le han realizado varias pruebas diagnósticas para descartar posibles causas vasculares o tumorales. Además, se sometió al también líder del PSC a un escáner para evaluar todo el árbol vascular y causas traumáticas, así como una resonancia magnética para estudiar su columna y médula espinal.

Un proceso inflamatorio ocurre cuando el propio sistema inmunitario ataca ante un agente externo, como una infección o traumatismo, aunque también puede tener un carácter autoinmune. Cuando las defensas atacan al organismo, suele ser inflamatorio y puede afectar a las articulaciones o dañar las partes blandas periarticulares, como los ligamentos, tendones o cartílagos, que estabilizan la articulación.

Cuando estos procesos de inflamación se dan en la zona lumbar, suele deberse a una espondiloartritis. Esta patología, que tiene un mecanismo autoinmune, provoca dolor e inflamación en la columna lumbar y sacra.

En el caso de que las defensas ataquen una inflamación, puede experimentarse dolor, tumefacción articular o presencia de derrame en algunas de las articulaciones. Además, se puede experimentar un cuadro que incluye síntomas como fatiga o fiebre, así como rigidez en las articulaciones.