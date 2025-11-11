Los Replicantes
Buscar

Política

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

Todavía quedan tres votaciones más, pero todo apunta a que los resultados van a ser favorables para la ley propuesta por Poder Judío.

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

11 Noviembre 2025 17:02 (hace 6 horas)

El Parlamento de Israel propone una ley para poder ejercer la pena de muerte contra aquellos presos palestinos que hayan asesinado a algún ciudadano israelí. El 10 de noviembre en el pleno de la Knéset —Parlamento israelí— fue aprobado el proyecto de ley por 39 diputados que votaron a favor, los votos en contra fueron 18.

Vídeos Los Replicantes

De quién fue la idea

Este proyecto surge de Poder Judío, partido ultraderechista del ministro Itamar Ben Gvir, en el que pretenden aplicar la pena de muerte para personas que califican como "terroristas" por "la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra".

La nueva ley tiene que ser aprobada otra vez dentro de la comisión y pasar dos nuevas votaciones en pleno. La ley de pena de muerte la aplicarán los tribunales militares israelíes en Cisjordania —territorio palestino— "por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia", no será por unanimidad y dicha pena "no podrá ser conmutada" por otra menor.

Palabras del ministro Itamar Ben Gvir

El ministro de Poder Judío afirma que de ser aprobada la ley de pena de muerte "será la más importante en la historia del Estado de Israel" y explica que "todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor".

Este tema acabó con un enfrentamiento entre Ben Gvir y el diputado palestino Auman Odeh en el que tuvieron que intervenir las autoridades para que no se produjera una pelea que llegará a la agresión física. El vídeo se está difundiendo en redes sociales y a través de X podemos ver lo siguiente.

Críticas a la nueva ley

El Centro Palestino de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos informan que en caso de que el proyecto de ley se apruebe: "Impondría la pena capital a cualquier personas que asesine a un israelí por motivos nacionalistas".

Además, estas organizaciones denuncian que "el aspecto más peligroso del nuevo proyecto de ley es su aplicación retroactiva, una práctica sin precedentes en cualquier proceso legislativo, especialmente en derecho penal".

Las organizaciones palestinas defienden que la ley "pretende legitimar ejecuciones masivas contra cientos de detenidos palestinos, en particular miembros de las Brigadas Al Qasam [brazo armado de Hamás], arrestados a partir del 7 de octubre de 2023". Y explican que el objetivo principal de la nueva ley de Poder Judío radica en "satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones".

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Imputado José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por vender acero a Israel para armas

Imputado José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por vender acero a Israel para armas

Estos son los rehenes que entrega Hamás tras el plan de paz

Estos son los rehenes que entrega Hamás tras el plan de paz

Israel y Hamás firman el acuerdo de paz para Gaza: ¿qué ocurrirá ahora?

Israel y Hamás firman el acuerdo de paz para Gaza: ¿qué ocurrirá ahora?

Rumanía, Bulgaria y Moldavia volverán a Eurovisión 2026 a un mes de saber si estará Israel

Rumanía, Bulgaria y Moldavia volverán a Eurovisión 2026 a un mes de saber si estará Israel

Contenidos que te pueden interesar
Los Javis confirman su separación tras 13 años

Los Javis confirman su separación tras 13 años

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia