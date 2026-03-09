Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Carlo Giacomo Angrisano, ha presentado su dimisión este domingo y ha solicitado también la baja como afiliado del partido. El ya exdirigente juvenil anunció su decisión a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que además pidió abiertamente el voto para VOX.

En su mensaje, Angrisano defendió que el Partido Popular ha cambiado su rumbo político y aseguró que ya no representa las ideas por las que decidió afiliarse hace más de una década. "El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros", afirmó, justificando así su decisión de abandonar la formación.

El dirigente, de 29 años y afiliado al PP desde 2012, aseguró que su decisión responde a una cuestión de coherencia política. "Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo", afirmó. Angrisano explicó que en su momento decidió afiliarse al Partido Popular "por amor a España, a su identidad, a su historia y a su libertad", en una etapa en la que, según señaló, "todo estaba siendo cuestionado" por el auge del separatismo. "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", añadió.

Hoy he dimitido como Secretario General de NNGG y he pedido la baja como afiliado.



El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros.



Por coherencia, pido el voto para VOX.



Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo. pic.twitter.com/GKG0a0e2Qa — Carlo G. Angrisano (@CarloAngrisano) March 8, 2026

Pide el voto para VOX

En el mismo mensaje, Angrisano fue más allá y pidió abiertamente el apoyo electoral para VOX. "Por coherencia, pido el voto para VOX. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", afirmó durante su intervención.

El ya exdirigente de Nuevas Generaciones explicó que mantiene intactas las convicciones que le llevaron a entrar en política, aunque considera que ahora deben defenderse desde otro espacio. Según señaló, sus ideas "siguen firmes" y sus principios "inamovibles", pero "ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse".

En esa línea, aseguró que continuará implicado en la vida política y que seguirá "en la misma batalla", un escenario en el que, a su juicio, "España se defiende sin complejos". La declaración supone un gesto explícito de apoyo a la formación liderada por Santiago Abascal.

Duras críticas del PP tras su salida

La reacción del Partido Popular no se hizo esperar. Fuentes de la dirección nacional del partido en Génova respondieron con dureza a las declaraciones de Angrisano y aseguraron que su papel dentro de la organización juvenil era mucho menor del que él mismo ha proyectado.

Según estas fuentes, el dirigente fue cesado el pasado verano como asesor en Bruselas y sostienen además que, en la práctica, nunca llegó a ejercer realmente como secretario general de Nuevas Generaciones. Aunque su nombre continuaba apareciendo en la página web del equipo directivo de la organización, desde el PP explican que no se había retirado oficialmente porque no generaba problemas internos y que las funciones del cargo las desempeñaba en realidad el número tres de la organización.

De hecho, hasta la tarde del domingo su nombre seguía figurando en el apartado del equipo de Nuevas Generaciones, tal y como recogieron algunos medios, aunque posteriormente la página dejó de cargar ese contenido mientras el resto de secciones sí funcionaban con normalidad, algo que podría anticipar su retirada definitiva.

Las mismas fuentes recuerdan además que Angrisano es sobrino del eurodiputado de VOX Juan Carlos Girauta y aseguran que en el pasado solicitó formar parte de las listas del PP para convertirse en eurodiputado, una petición que fue rechazada. Según explican desde el partido, posteriormente pidió trabajar como asesor en el Parlamento Europeo para mantener un vínculo profesional con la política.

Desde Génova también afirman que en los últimos tiempos apenas ejercía sus funciones y que pasaba gran parte de su tiempo fuera de Europa, especialmente en Ecuador, país de origen de su pareja. "Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP", sostienen las fuentes consultadas. "Si a partir de ahora trabaja para VOX, al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo", añaden.

El tono de la respuesta fue incluso irónico. Desde la dirección del partido aseguraron que su marcha "no supone una baja especialmente grave para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo" y añadieron con sarcasmo que tratarán de "reponerse como puedan de este mazazo inesperado".

Por su parte, fuentes de Nuevas Generaciones, organización presidida por Bea Fanjul, aseguraron a la agencia Efe que Angrisano "nunca llegó a ejercer realmente" como secretario general. "En estos años no ha recorrido España con nosotros ni ha participado en juntas, escuelas o congresos organizados por la organización", señalaron desde el colectivo juvenil del PP.