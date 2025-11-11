Los Replicantes
Buscar

Noticias

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

La Fiscalía italiana investiga lo que hicieron unos turistas criminales y adinerados que mataban por ocio en Sarajevo.

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas
Soldados con armas Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

11 Noviembre 2025 17:57 (hace 6 horas)

No hace tanto de estos trágicos sucesos que parecen dignos de una película de esas que hacen que se te encoja el corazón y sí, una gran atrocidad ocurría hace menos de 40 años en Sarajevo. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación acerca de lo ocurrido en la ciudad bosnia entre 1992 y 1996, una ciudad famosa en esa época por tener una avenida de francotiradores y donde las milicias serbo-bosnias ganaban protagonismo en la guerra de Bosnia.

Vídeos Los Replicantes

'Safaris humanos'

Desde lo alto de una colina disparaban a ciudadanos que no tenían más remedio que pasar por esta avenida arriesgándose a ser alcanzados por las balas, así murieron más de 11.000 personas. Italia está realizando una investigación de lo ocurrido, ya que hubo varios italianos que pagaban por ir a Sarajevo el fin de semana para poder disparar a personas, como si de un safari humano o una cacería se tratase.

Para poder participar en esta atrocidad había que tener dinero, así los círculos de extrema derecha y apasionados de las armas contrataban este servicio como un safari humano. Para ser francotiradores un fin de semana había que pagar entre 80.000 y 100.000 euros, según se estipula en las primeras investigaciones, además se descubrió que por disparar a niños había que pagar más. En la información de la que se tiene constancia se habla de un empresario milanés dueño de una clínica de estética privada.

El milanés que participó en estas cacerías humanas ha sido denunciado, una denuncia que consta de 17 páginas y que ha salido a la luz gracias al escritor y periodista, Ezio Gavazzeni. El escrito viene respaldado por un reputado exmagistrado, Guido Salvini y por la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic.

'Sarajevo Safari'

En 2023 se creó un filme titulado 'Sarajevo Sarafi' donde se documenta todo lo ocurrido con pistas y testimonios. El documental explica la posibilidad de que millonarios extranjeros acudieran a la ciudad bosnia para poder disparar a seres humanos. La Fiscalía de Bosnia inició una investigación que tuvo que ser archivada por ser un país destruido por la guerra.

Actualización del caso

Alessandro Gobbis es fiscal y posee una lista de personas que pueden aportar su testimonio y aclarar lo que pasó en esta trama, estos serán llamados a declarar. Según el escritor estos asesinos pueden llegar a ser un centenar y aclara que "espero que puedan localizar al menos a uno o dos, quizá diez".

Dag Dumrukcic, cónsul bosnio en Milán, ha asegurado una "total colaboración" por parte del Gobierno de su país. También ha declarado que "estamos impacientes de descubrir la verdad de un asunto tan cruel y cerrar las cuentas con el pasado. Conozco algunas informaciones que aportaré a la investigación". Una investigación que sigue abierta y en la que se intentará dar con alguno de los que participaban como asesinos dentro de los 'safaris humanos'.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
El PSOE de Murcia se ofrece al PP para que rompa con VOX por la "cacería" de Torre Pacheco

El PSOE de Murcia se ofrece al PP para que rompa con VOX por la "cacería" de Torre Pacheco

Quién es Christian: líder de Deport Them Now detenido de las "cacerías" en Torre Pacheco

Quién es Christian: líder de Deport Them Now detenido de las "cacerías" en Torre Pacheco

Detenido el líder de Deport Them Now UE por las "cacerías" de migrantes en Torre Pacheco

Detenido el líder de Deport Them Now UE por las "cacerías" de migrantes en Torre Pacheco

Detenidas 14 personas por explotar sexualmente a 32 mujeres inmigrantes en Murcia

Detenidas 14 personas por explotar sexualmente a 32 mujeres inmigrantes en Murcia

Contenidos que te pueden interesar
Los Javis confirman su separación tras 13 años

Los Javis confirman su separación tras 13 años

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

La Fiscalía de Milán investiga 'Safaris humanos': se pagaba por disparar a personas

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

Sale a la luz el radar que más multa en España en 2025: está en pleno Madrid

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

El truco infalible para calentar la casa rápido y sin gastar: mira esto en el radiador

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

Israel aprueba una ley para ejecutar a presos palestinos

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia