Quién es Christian: líder de Deport Them Now detenido de las "cacerías" en Torre Pacheco

Los disturbios xenófobos en Torre Pacheco, en los que se han organizado a través de Telegram "cacerías" para agredir a personas migrantes y destrozar sus negocios, han dejado más de una decena de detenidos y un grave problema de orden público en la localidad.

Las movilizaciones, auspiciadas por movimientos de extrema derecha y corte neonazi, surgieron a partir de la agresión de un hombre de 80 años, cuyo autor ya ha sido localizado y detenido. Ni siquiera es vecino de la localidad y fue apresado en la localidad vasca de Rentería.

En plenos disturbios y con el objetivo de facilitar la convivencia en la localidad murciana de Torre Pacheco, la Guardia Civil ya ha detenido a uno de los líderes del movimiento que impulsó estas cacerías, Deport Them Now UE, cuyos grupos ya han sido desactivados de Telegram.

Así es el líder de Deport Them Now UE: acusado de los disturbios de Torre Pacheco

Los agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado lunes, 14 de julio, a uno de los impulsores del movimiento Deport Them Now UE en Mataró (Barcelona). Se trata de Christian L.F., acusado de ser uno de los presuntos cabecillas de la plataforma de extrema derecha que llama a "dar caza" a personas de origen magrebí en Torre Pacheco.

Los grupos de Telegram de la organización han difundido mensajes impulsando cacerías contra personas migrantes en Torre Pacheco .

Este hombre, de 29 años, logró en enero la habilitación por parte del Ministerio del Interior. Con este puesto, se le abría la puerta para conseguir licencia de armas del tipo C, que permite poseer una pistola o revólver cuando se ejerce dicha labor, aunque no había todavía constancia de que la hubiera solicitado, como publica el diario El País.

Christian L.F., el detenido, no tenía antecedentes penales y en 2021 había logrado superar las pruebas para ejercer como vigilante de seguridad, aunque no aparece como dado de alta por ninguna empresa del sector. Además, en 2023 intentó entrar como personal laboral en la plantilla del centro penitenciario Mas d'Enric (Tarragona), que depende de la Generalitat de Cataluña, aunque no superó la prueba.

Ahora, Christian L.F. está acusado de un presunto delito de odio como uno de los principales líderes del grupo Deport Them Now UE. Este movimiento, situado en el epicentro de los disturbios en Torre Pacheco, es relativamente reciente y se dio a conocer públicamente en marzo con un apoyo a una concentración islamófoba en Terrassa (Barcelona) auspiciada por VOX y que, después, fue convocada conjuntamente con esta formación por el cierre del centro de primera acogida de personas migrantes en el barrio de Sant Gervasi (Barcelona).

El grupo tiene una jerarquía todavía difusa, así como no se le conoce infraestructura. Hasta ahora ha desarrollado su actividad principalmente a través de las redes sociales, así como en diversos canales de chats en Telegram, que aparecen y desaparecen continuamente, llegando a alcanzar los 15.000 seguidores.

En dichos canales, el grupo lanzó un comunicado el pasado domingo en el que llamaba a organizar "patrullas vecinales para dar caza a los magrebíes delincuentes" en Torre Pacheco, durante los días 15, 16 y 17 de julio, algo que no tenía precedentes hasta ahora en España.

Con este mensaje de corte xenófobo, el grupo ha logrado capitalizar las protestas durante los últimos días y atraer a seguidores de otras formaciones de la misma cuerda, incluida Núcleo Nacional, que ha lanzado publicaciones de corte similar en redes sociales. Interior mantiene abierta una investigación sobre este grupo por sus actuaciones.

Además, los últimos movimientos de Deport Them Now UE también han atraído a miembros de grupos ultras del fútbol, a quienes se dirige directamente en algunos comunicados. Ellos también han formado parte de los grupos que se han desplazado a Torre Pacheco para la "cacería" de personas de origen migrante.