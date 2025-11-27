Los Replicantes
Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

La policía ya está investigando todos los hechos y se ha detenido a un hombre de 31 años como autor.

Pareja de cazadores Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

27 Noviembre 2025 16:49 (hace 47 minutos)

Brutal muerte la registrada en el municipio de Torrefeta i Florejacs (Lleida). Un cazador de 64 años y vecino de la localidad ha muerto por el disparo presuntamente accidental de un compañero, aunque las circunstancias permanecen bajo investigación.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al autor de los disparos, que es también vecino del mismo pueblo en el que residía el fallecido, acusado de un presunto delito de homicidio imprudente. Por el momento, se considera el accidente como principal hipótesis.

La Justicia investiga las circunstancias del incidente
La Justicia investiga las circunstancias del incidente Envato Elements

La víctima y el detenido no se encontraban solos, sino que marchaban en compañía de un grupo más extenso de cazadores. El accidente se produjo alrededor de las diez de la mañana, al finalizar una cacería de corzos en un coto privado de caza entre Les Oluges y Prenyanosa, en el municipio de Cervera (Lleida).

Pérdida del equilibrio

El detenido fue trasladado a la comisaría de Cervera, donde los Mossos d'Esquadra le interrogaron. El autor del disparo, que ahora cumple 31 años, relató que había perdido el equilibrio cuando sacaba el último cartucho para guardar la escopeta en la funda y que, en ese momento, se le disparó.

La víctima ya había subido al coche en el momento en el que se produjo el disparo. El cartucho atravesó la puerta del conductor, el torso del cazador y salió por la puerta del acompañante. El joven detenido ha pasado a disposición judicial en el juzgado de guardia de Cervera.

