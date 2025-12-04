Los Replicantes
Detenida la madre de un niño de cuatro años encontrado muerto en plena playa de Almería

El cuerpo del menor fue localizado durante la noche de este miércoles 3 de diciembre en una playa de Garrucha (Almería).

Una playa Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

04 Diciembre 2025 10:52 (hace 4 horas)

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un menor de cuatro años y a un hombre ante la muerte violenta del niño. Su cuerpo fue encontrado sin vida durante la noche de este miércoles 3 de diciembre en una playa de Garrucha (Almería).

Por el momento se intenta determinar la relación de la mujer, que es madre del niño, con el varón que permanece detenido en el marco de la causa. En todo caso, se ha descartado que sea el padre del menor fallecido.

La investigación permanece bajo secreto de sumario y busca aclarar la presunta participación de cada uno de los involucrados. La madre es vecina de Garrucha (Almería) desde hace más de un año, aunque actualmente residía en otro municipio de la costa del Levante almeriense.

Localizado en plena playa

El cuerpo del menor fallecido fue encontrado durante la noche de este miércoles, 3 de diciembre, alrededor de las 23:30 horas, en una playa situada en el límite entre los términos municipales de Garrucha y Mojácar, ante una gasolinera.

El hallazgo se produjo poco después de haber activado una alerta por desaparición. Durante la noche del miércoles, los vecinos de la zona habían difundido imágenes del menor en redes sociales y su madre, reclamando colaboración ciudadana para localizarlos.

Después del aviso, se optó por el despliegue de un equipo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Las primeras diligencias han confirmado que el menor falleció violentamente, a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

