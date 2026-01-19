Los Replicantes
Detenida una mujer por apuñalar a su pareja cuando la estaba maltratando en Madrid

La Policía intervino en la vivienda tras un aviso de los vecinos y encontraron una escena de gran violencia.

Detenida una mujer por apuñalar a su pareja cuando la estaba maltratando en Madrid
Un cuchillo Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Enero 2026 16:02 (hace 1 hora)

La policía investiga un caso de violencia de género que ha terminado con el maltratador apuñalado. La mujer, según las primeras pesquisas, apuñaló al hombre en el corazón, que quedó herido de gravedad, cuando estaba siendo maltratada. Ambos han sido detenidos.

Los hechos ocurrieron el pasado vienes 16 de enero, en una vivienda de la calle de los Yébenes, en el barrio de Aluche. La Policía Nacional recibió el aviso de que una pareja se estaba peleando y acudió rápidamente al lugar, como recoge el diario ABC.

La mujer presuntamente atacó a su pareja porque la estaba maltratando
La mujer presuntamente atacó a su pareja porque la estaba maltratando Envato Elements

En el momento en el que los agentes de policía accedieron a la vivienda, se encontraron dentro a la pareja. Los agentes comprobaron que se había registrado un episodio de gran violencia.

Apuñalado

El hombre, de 42 años, presentaba una herida por arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. La mujer, que tiene 43 años, tenía la nariz rota. Por el momento no se conoce si había denuncias previas por malos tratos.

Ante la gravedad de la herida que presentaba el hombre, se ordenó su traslado inmediato al Hospital Clínico San Carlos, mientras que su pareja fue intervenida en el Hospital Gómez Ulla. Ahora, la mujer permanece detenida por un delito de intento de homicidio y el hombre por violencia de género.

