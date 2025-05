"La codicia de las grandes eléctricas": revelan el posible origen del apagón en España

Un apagón ha dejado sin luz a España, Portugal y el sur de Francia durante más de diez horas. A las 12:33 horas del pasado lunes, 28 de abril, el sistema registró una drástica caída de 15 gigavatios que llevó al cero energético a todo el territorio afectado.

En nuestro país tan solo se salvaron Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares al contar con sistemas autónomos. Pero ahora surgen las dudas sobre el verdadero origen de este colapso de un sistema energético que se había prometido robusto y completamente seguro a prueba de caídas.

Mientras que la Audiencia Nacional ha abierto una causa por ciberterrorismo, Red Eléctrica niega que haya un ataque o intencionalidad detrás y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a aclarar qué ocurrió en el origen de la crisis.

Durante las últimas horas también ha surgido el aviso de la última auditoría de cuentas presentado por Redeia, antigua Red Eléctrica, en el que advertía de que la alta penetración de las energías renovables "sin las capacidades técnicas necesarias para un adecuado comportamiento ante perturbaciones" podía desembocar en "desconexiones de generación", tal y como recoge El Confidencial de información pública de la CNMW.

Una máxima que ha negado tajantemente la presidenta de la sociedad, Beatriz Corredor, que ha desvinculado en todo momento la penetración de las energías renovables y ha afirmado que funcionan de "forma estable" y con sistemas que permiten trabajar como un sistema de generación convencional "sin ningún problema de seguridad", como ha afirmado en una entrevista en Cadena SER.

La versión de un investigador del CSIC: achaca el apagón a la "codicia" de las renovables

Al igual que Corredor, también surgen otras voces que desvinculan por completo la penetración de las energías renovables en el apagón eléctrico. Así lo ha recalcado el doctor en Física, experto en energía e investigador del CSIC, Antonio Turiel, que se ha mostrado tajante en una entrevista con Naiz: "El problema no son las energías renovables, quien diga eso no dice la verdad".

A su juicio, el shock energético que ha vivido la Península Ibérica está motivado por las faltas de inversión, mecanismos de prevención y un problema de "codicia" de las grandes energéticas. "La realidad es mucho más prosaica, es más cutre, es más miserable; es codicia", ha afirmado Turiel, que también descarta por completo la hipótesis del ciberataque.

El experto niega que el origen del apagón fuera un ciberataque Envato Elements

Una de las características fundamentales del sistema energético es que debe regular la producción a la demanda para que el sistema no se desestabilice. Algo fácil de lograr en los sistemas tradicionales, que regulan los cambios de demanda, pero más complicado en la fotovoltaica por sus características: "No había sistemas de estabilización porque no se ha invertido en ellos", ha denunciado puesto que en el momento de la crisis el 60% de la generación ya era fotovoltaica.

La clave está en la estabilización, es decir, no sacar a la red más energía de la que se va a consumir en el momento. En el caso de la fotovoltaica, sería necesario contar con estabilizadores, explica, una "especie de batería que cuando sobra energía la acumula y, cuando no, la saca". Un problema de estabilización que se ha extendido durante años y que ya puso en jaque a la red eléctrica europea en 2021.

"imagina que tienes un poste que el viento lo empuja y lo va a arrancar, es un indicio de que se va a ir al suelo. Bueno, esto es lo mismo, las oscilaciones eran cada vez más grandes y al final fue lo que pasó", ha ilustrado como ejemplo de lo ocurrido, para descartar tajantemente cualquier ataque exterior.

Un problema que se podría haber evitado, como ha ocurrido en cinco ocasiones en las que España ha tenido que parar su industria para reequilibrar el sistema y evitar el apagón. De este modo, el problema se encuentra en las herramientas de equilibrio de la red, y no tanto en el sistema de producción de energía.

"El problema de la fotovoltaica es que quien la produce tiene siempre incentivo para venderla. Ellos tienen contratos que les aseguran precio garantizado de 40 euros o lo que sea por megavatio, y se produjo demasiado por eso. Esto viene de no saber parar", ha denunciado. Por ello, aprecia un problema de "exceso de codicia" puesto que se generó una estabilidad creciente en función de la demanda que "genera inestabilidades, los sistemas empiezan a fallar, se sobrecargan los cables, desconectan y se produce desconexión en cascada".

"Hay que obligar a las empresas a poner los sistemas de estabilización"

Ante este escenario y con el objetivo de evitar nuevas crisis de similares características, el experto recomienda al Gobierno de España que "obligue a las empresas a poner los sistemas de estabilización", que recuerda que va en la línea de lo anunciado por el presidente del Gobierno. En este sentido, cree que es un problema de falta de inversión, pero también de falta de gestión porque "si la central de ciclo de gas combinado hubiera estado preparada para coger el relevo, los problemas hubieran sido más pequeños. Las tenían paradas y eso es una responsabilidad criminal".

En este caso, no duda en señalar: "Iberdrola, Endesa, Naturgy... Las grandes energéticas son las que controlan las centrales de gas de ciclo combinado". Un problema que está derivado en que "es más caro el gas y el sistema de fijación de precios obliga a escoger primero tecnologías más baratas, algo que puso en riesgo al propio sistema".

Ante este escenario, el experto del CSIC tiene claro que todo lo ocurrido no es fruto de un sabotaje y que "son las grandes energéticas las que nos han llevado al apagón, aunque tienen mucho poder, hay interés en que este tema no se entienda muy bien".