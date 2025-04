Alerta alimentaria tras el apagón: Sanidad señala qué tirar y qué guardar en tu nevera

España ha vivido un apagón eléctrico masivo que ha afectado a todo el territorio peninsular. A las 12:33 horas de este lunes, 28 de abril, el país se ha ido al cero energético, con la única excepción de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, con sistemas propios.

El corte del suministro ha provocado el caos en las calles, mientras que muchos ciudadanos se han visto impedidos para continuar con su trabajo habitual. Los semáforos han dejado de funcionar, las comunicaciones se han visto afectadas y muchos medios de transporte clausurados.

Una escena que ha recordado a la pandemia por cuestiones como la adquisición de alimentos. Algunos supermercados han logrado operar gracias a generadores, pero se han organizado colas y desabastecimiento porque mucha gente priorizó adquirir todo tipo de bienes básicos, con muchas tiendas que tan solo aceptaban dinero en efectivo.

Sin embargo, los hogares han visto ahora un problema en su cocina. Después de más de diez horas con la nevera y el congelador apagados, surge la duda sobre qué alimentos son ahora seguros para comer.

La recomendación de Sanidad: qué alimentos tirar tras el apagón

Con motivo de esta crisis, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado una serie de recomendaciones sobre la comida que se puede consumir o se debe tirar después de haber permanecido en el congelador y frigorífico tras el apagón.

La AESAN recomienda tirar a la basura todos aquellos alimentos perecederos como los huevos, leche, queso fresco, carne, pollo o pescado si el corte de luz ha superado las 4 horas, algo que ocurrió en la mayoría de los casos.

Los alimentos perecederos son los más sensibles a un apagón Envato Elements

Esto ocurre porque, como explica el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, una nevera puede mantener la temperatura por debajo de 5ºC en los alimentos si el apagón dura menos de 4 horas. Pero si ocurre, se recomienda tirar todo lo que se considera perecedero.

La AESAN advierte de que los alimentos perecederos que pueden deteriorarse por no conservarse refrigerados o congelados de manera adecuada "pueden causar enfermedades al ser consumidos, aunque los cocine a las temperaturas adecuadas".

Qué alimentos puedo guardar tras el apagón

Por el contrario, hay alimentos que sí se pueden consumir después del apagón. Entre ellos, frutas y verduras enteras, que se conservan a temperaturas superiores. Se recomienda lavarlas bien y prepararlas correctamente, aunque es mejor tirar las que ya están cortadas o preparadas.

También se pueden consumir bebidas como refrescos o alcohol; así como conservas que se guarden en la nevera o congelador para su consumo en frío, puesto que se mantienen en buen estado fuera del refrigerador.

Productos congelados

En el caso de los productos congelados, la AESAN explica que los congeladores están preparados para mantener la temperaturas al menos 24 horas si no se han abierto las puertas. Por ello, es muy probable que los alimentos no hayan llegado realmente a descongelarse y que puedan retomar la temperatura previa al apagón para su consumo posterior.

En todo caso, se recomienda que se tire a la basura todo lo que se piense que pudo haberse descongelado. "Si no se tiene claro cuánto tiempo han estado descongelados, los alimentos deben descartarse, en particular si no están fríos al tacto", indica el organismo. En todo caso, recuerda que es mejor tirar a la basura un alimento en caso de duda, antes que probarlo para determinar si está en buen estado.