Los Replicantes
Buscar
Usuario

Tecnología

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Los precios del nuevo lanzamiento de Apple difieren entre países y algunos venden el iPhone 17 a un precio totalmente diferente a España.

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España
Un español revela el precio del iPhone 17 en Tailandia Foto: TikTok @elchurchesoficial (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Septiembre 2025 18:21 (hace 2 horas)

El lanzamiento de la nueva versión del teléfono estrella de Apple, iPhone 17, junto a sus versiones estándar, Air Pro y Pro Max, ha generado gran expectación. Lo que más sorprendió fue el precio de salida del terminal, fijado en 799 dólares, que equivalen a 686 euros, aunque este precio solo se corresponde con Estados Unidos y varía según cada país.

Vídeos Los Replicantes

Los precios tienen una fuerte diferencia entre países por algunos motivos, que pueden estar influenciados por los aranceles, las políticas comerciales de cada Estado o los impuestos que se imponen en cada adquisición. Por este motivo, contemplar la compra en el extranjero puede terminar siendo un modo de ahorrar en la compra del terminal.

Se compra un iPhone 17 en Tailandia: la sorpresa de un turista español

De este modo, un influencer español ha mostrado en sus redes sociales su sorpresa al comprobar cuánto cuesta el último modelo de iPhone en Tailandia. "Acompáñame a recoger mi nuevo iPhone 17 en la tienda de Apple de Bangkok", explica en su vídeo ante las puertas de una Apple Store en el país asiático.

El influencer destaca primero en su vídeo las particulares características del lugar que va a visitar: "Mirad el nivel de la tienda, es super bonita, una de las más bonitas de Apple en el mundo y salió en el tráiler de este iPhone, así que vamos a ver", explica.

@elchurchesoficial Comprarlo en Tailandia me ha salido mas barato que en España ????????‍♂️ Ya era hora de cambiarlo jajaj #iphone #iphone17 #unboxing #apple #tailandia ♬ sonido original - ElChurches

Una tienda completamente lleno de clientes del que reconoce que fue realmente complicado encontrar espacio. Sin embargo, había reservado por internet el terminal, algo que facilitó su labor: "Aquí lo tenemos, color Huawei", reconoce con sorna.

En su vídeo, el influencer también justifica el motivo por el que adquirió un iPhone en lugar de optar por otros terminales con Android como Google Pixel o Samsung: "Llevo 10 años con el iPhone, lo tengo prácticamente todo aquí y la cámara me gusta más. Y tenía que cambiar ya el iPhone 14 Pro que lo tenía completamente roto y lo he comprado aquí en Tailandia".

El sorprendente precio del iPhone 17 en Tailandia: las redes echan humo

Finalmente, el influencer revela cuánto ha costado el terminal y la diferencia respecto a nuestro país: "Lo he comprado en Bangkok, en Tailandia, porque me ha salido más barato. Esta es la versión de 512 GB y me ha salido 51.900 baths, así que me ha costado como unos 150 - 200 euros más barato que en España".

Posteriormente también reveló el unboxing del producto y enseñó su nuevo iPhone ante la cámara: "Aquí lo tenemos, qué guapo. La verdad se ve bonito, a mis amigos no le gusta naranja, pero a mí me encanta, sinceramente". Además, también revela que la caja incluye el cable del teléfono, aunque tiene particularidades: "Viene con un cable así como de malla, no es el típico cable".

En todo caso, sorprende cuando opta por encender el teléfono móvil: "Vamos a comprobar que funcione y no me han timado", dice con humor. "Es un teléfono bastante guay, siempre quise hacer un unboxing de iPhone, así que decidme qué os parece, ¿os parece buena compra?", zanja.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  8. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  9. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  10. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
Artículos relacionados
La UE multa a Apple con 1.800 millones de euros por la demanda de Spotify

La UE multa a Apple con 1.800 millones de euros por la demanda de Spotify

Sale iOS 26, nuevo sistema operativo de Apple: ¿Qué tipos de iPhone no se actualizarán?

Sale iOS 26, nuevo sistema operativo de Apple: ¿Qué tipos de iPhone no se actualizarán?

Apple elimina la pegatina de la manzana en sus iPad: ¿Cómo acceder a ella a partir de ahora?

Apple elimina la pegatina de la manzana en sus iPad: ¿Cómo acceder a ella a partir de ahora?

Así es el nuevo iPhone 15 Pro con marco de titanio

Así es el nuevo iPhone 15 Pro con marco de titanio

Contenidos que te pueden interesar
Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Condenado un alcalde del PP por golpear brutalmente a dos vecinos

Condenado un alcalde del PP por golpear brutalmente a dos vecinos

VOX se marcha del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio de Israel en Gaza

VOX se marcha del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio de Israel en Gaza

HBO Max sube sus precios: estas son sus tarifas desde el 23 de octubre

HBO Max sube sus precios: estas son sus tarifas desde el 23 de octubre

Qué fue de Noemí Merino de 'Gran Hermano': su nueva vida como teleoperadora

Qué fue de Noemí Merino de 'Gran Hermano': su nueva vida como teleoperadora