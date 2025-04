Claves del nuevo DNI digital del Gobierno: qué permite hacer desde ahora

Adiós al DNI exclusivamente físico en España. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva norma enfocada en su digitalización, con el objetivo de facilitar que todos los ciudadanos puedan portar el documento de identidad en el teléfono móvil.

De este modo, no será necesario llevar siempre la documentación física encima, puesto que el nuevo DNI digital otorgará plena validez al documento cuando se porta en formato electrónico, a través de una aplicación específica que se instala en el teléfono móvil.

La iniciativa se suma a otras diseñadas para agilizar la identificación de los ciudadanos sin recurrir al documento físico. A pesar de que la Policía Nacional ya había adelantado algunos detalles sobre el proyecto, hasta ahora no contará con respaldo legal y se podrá utilizar de manera efectiva.

Cómo funcionará el DNI digital

Para recurrir al DNI digital habrá que instalar en el teléfono móvil la app 'mi DNI', que todavía no se encuentra operativa, y que permitirá acceder en todo momento al documento y utilizarlo cuando sea necesario, ya que podremos visualizarlo en cualquier momento.

A pesar de que el DNI digital no contará exactamente con todas las prestaciones de la tarjeta física, permitirá por ejemplo acreditarse cuando un agente de la autoridad solicite nuestra documentación, en todo el territorio nacional.

¿Qué hago con el DNI físico?

A pesar de que el DNI digital permitirá que no salgamos siempre con la tarjeta del DNI de casa y poder identificarnos ante la autoridad, su capacidad no será exactamente la misma que el DNI original y no permitirá cumplir con todos los trámites.

Por ejemplo, no servirá por el momento para viajar, por lo que se recomienda continuar empleando siempre el DNI físico para cualquier circunstancia. Tampoco se podrán realizar trámites administrativos mediante el DNI digital, puesto que son limitaciones iniciales que después se solventarán con futuras actualizaciones.

Todo ello muestra que el nuevo documento no sustituirá como tal al DNI físico, sino que permitirá que los ciudadanos puedan identificarse ante la policía en situaciones como un bar, discoteca, salir a la compra o paseo, solo como réplica del documento original.

Qué riesgos tiene el DNI digital

La aplicación 'mi DNI' en la que portaremos nuestra identificación virtual estará siempre conectada con el sistema centralizado de expedición del DNI. Por este motivo, el uso del DNI digital tal y como está planteado no entraña riesgos para nuestra seguridad o privacidad.

El DNI digital, por tanto, supone por el momento una mera réplica de la documentación digital y permite identificarse en determinadas situaciones, pero no llega por el momento como el claro sustituto. Por este motivo, siempre habrá que actualizar la tarjeta del DNI y emplearlo en situaciones como trámites o desplazamientos.