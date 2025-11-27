La brutal revelación de un experto en empresas: "Nada más peligroso que quien come solo"

El consultor empresarial Jordi Segués ha revelado en un pódcast de Invictonegocios una sorprendente revelación: las personas "más peligrosas" son aquellas que apuestan por comer sin compañía y a su propio aire.

"No hay nadie más peligroso que una persona capaz de estar sola consigo misma y con sus pensamientos", explica Segués. Según su explicación, se trata de una persona que es capaz de soportar las miradas de lástima de los demás, todos los juicios personales y las críticas sin fundamento; pero que se mantiene centrado en sus objetivos.

"Como todo el mundo siente lástima por esa persona, 'Oh, pobrecita, que se venga y se siente con nosotros", recuerda el consultor. Sin embargo, a su juicio, la realidad es que esa persona ha alcanzado un punto vital en el que no lo considera necesario.

A juicio de Segués, cuando se ve a alguien solo en la sociedad, es habitual pensar que esa persona no tiene otra alternativa; aunque la realidad es que muchas personas se ven forzadas a sufrir problemas de soledad no deseada. "A veces es verdad: te toca comer solo o estar solo porque en ese momento no hay nadie con quien sentarte. Pero en otras ocasiones, como solo porque te apetece", aclara.

"Cambiaría peligroso por fuerte"

La reflexión de Jordi Segués ha logrado gran repercusión en la red social TikTok, aunque algunos usuarios han coincidido en que, quizás, el término "peligroso" no es el más apropiado para sus conclusiones, sino que apuestan por otro".

"Yo cambiaría una palabra, 'no hay nadie más fuerte que el que es capaz de estar solo consigo mismo'", recoge uno de los comentarios. Otra usuaria cree que sería más apropiado decir "osado". "Soy feliz pasando momentos sola y eso me hace única. Estamos en una sociedad llena de prejuicios sociales", opina.

Muchos usuarios consideran que se está mejor solo "que sin falsos amigos", mientras que otros ponen el foco en las implicaciones de la presión social: "Te llaman 'antisocial' y sí, a veces apetece estar solo", señalan.