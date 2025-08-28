Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

Randall Bell asegura que la clave para triunfar en la vida no es trabajar más tiempo o tener más de un trabajo.

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina
Familia cenando Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

28 Agosto 2025 16:40 (hace 5 horas)

Randall Bell, experto en economía, ha destapado la clave para hacernos millonarios. Todo se basa en las rutinas del día a día, pequeños actos simples que nos definen y acaban por llevarnos al triunfo económico.

Vídeos Los Replicantes

Hacer la cama y leer pueden hacernos millonarios

El socioeconomista ha realizado un análisis que indica que hacer la cama todas las mañanas incrementa en un 206,8 % las posibilidades de que las personas se conviertan en millonarias. Bell indica que esta sencilla costumbre supone: orden, disciplina y constancia; pilares fundamentales para alcanzar el éxito.

La clave es construir rutinas, el experto asegura que el triunfo va unido a los hábitos: "No se trata de magia ni de suerte. Se trata de crear rutinas que, con el tiempo, cambian tu vida".

Randall Bell publicó un libro titulado 'Me-We-Do-Be: The Four Cornerstones of Success' en 2017. En el libro realiza un análisis a personas con distintos perfiles, tanto personas sin trabajo como figuras millonarias. La conclusión fue clara: los hábitos son el éxito.

El economista descubrió tras el estudio que leer media hora al día aumenta un 122 % la posibilidad de triunfar. Otros métodos infalibles que recomienda para convertirnos en personas millonarias son: levantarnos tres horas antes de ir al trabajo, planear las tareas y hacer ejercicio diario al menos 15 minutos.

En su libro recoge más datos como cenar en familia, esto supone un 41 % más de felicidad y aumenta un 43 % las probabilidades de llegar a ingresar 100.000 dólares anuales. El experto lo tiene claro: establecer un buena rutina diaria es el primer síntoma para triunfar.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Adiós Mercadona: cierra todos sus supermercados en cuatro provincias en julio de 2025
  8. FEY: "La nostalgia está surgiendo porque echamos de menos nuestras raíces"
  9. Alerta AEMET: giro en el tiempo con tormentas y bajadas de temperaturas en España
  10. Se estrella una cápsula espacial repleta de restos humanos en el Océano Pacífico
Artículos relacionados
Confirmado por el Banco de España: cómo recuperar billetes quemados en los incendios

Confirmado por el Banco de España: cómo recuperar billetes quemados en los incendios

Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos

Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos

El botón a evitar en cajeros automáticos fuera de España: te puedes quedar sin dinero

El botón a evitar en cajeros automáticos fuera de España: te puedes quedar sin dinero

Alvise reconoce que recibió 100.000 euros en efectivo pero que fue para gastos personales

Alvise reconoce que recibió 100.000 euros en efectivo pero que fue para gastos personales

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

'Simpa' en Alicante: detenidos por pagar una botella de 850 euros con billetes falsos

'Simpa' en Alicante: detenidos por pagar una botella de 850 euros con billetes falsos

Adiós a los pisos turísticos en Madrid: todas las zonas donde estarán prohibidos

Adiós a los pisos turísticos en Madrid: todas las zonas donde estarán prohibidos

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa