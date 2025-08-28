Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

Randall Bell, experto en economía, ha destapado la clave para hacernos millonarios. Todo se basa en las rutinas del día a día, pequeños actos simples que nos definen y acaban por llevarnos al triunfo económico.

Hacer la cama y leer pueden hacernos millonarios

El socioeconomista ha realizado un análisis que indica que hacer la cama todas las mañanas incrementa en un 206,8 % las posibilidades de que las personas se conviertan en millonarias. Bell indica que esta sencilla costumbre supone: orden, disciplina y constancia; pilares fundamentales para alcanzar el éxito.

La clave es construir rutinas, el experto asegura que el triunfo va unido a los hábitos: "No se trata de magia ni de suerte. Se trata de crear rutinas que, con el tiempo, cambian tu vida".

????️ Randall Bell, socioeconomista, 66 anys: "Aquells que fan el seu llit al matí tenen fins a un 206,8% més de probabilitats de convertir-se en milionaris" https://t.co/cynqsKgx3P — RAC1 (@rac1) August 27, 2025

Randall Bell publicó un libro titulado 'Me-We-Do-Be: The Four Cornerstones of Success' en 2017. En el libro realiza un análisis a personas con distintos perfiles, tanto personas sin trabajo como figuras millonarias. La conclusión fue clara: los hábitos son el éxito.

El economista descubrió tras el estudio que leer media hora al día aumenta un 122 % la posibilidad de triunfar. Otros métodos infalibles que recomienda para convertirnos en personas millonarias son: levantarnos tres horas antes de ir al trabajo, planear las tareas y hacer ejercicio diario al menos 15 minutos.

En su libro recoge más datos como cenar en familia, esto supone un 41 % más de felicidad y aumenta un 43 % las probabilidades de llegar a ingresar 100.000 dólares anuales. El experto lo tiene claro: establecer un buena rutina diaria es el primer síntoma para triunfar.