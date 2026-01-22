Los Replicantes
Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Varios vehículos han incendiado por un problema de diseño y se recomienda comprobar si se encuentran entre los afectados.

Un coche Ford Foto: CC
Adrián Parrondo

22 Enero 2026 17:57 (hace 4 horas)

Alerta de seguridad en vehículos Ford. La compañía estadounidense ha retirado hasta 119.000 vehículos por un defecto en el calentador del bloque de motor que podría provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de incendio, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La orden se extiende a 119.000 vehículos, incluidos los modelos 2019 y 2024 del Ford Explorer; los Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018; Ford Escape de los años 2013 a 2019, así como vehículos Lincoln MKC modelos 2015 y 2016, todos equipados con motores de 2.0 litros.

Los vehículos Ford afectados incendian por un cortocircuito
Los vehículos Ford afectados incendian por un cortocircuito CC

La agencia explica que el calentador del bloque del motor puede agrietarse y desarrollar fugas de refrigerante, lo que puede derivar en un cortocircuito eléctrico cuando se conecta a la corriente, elevando el riesgo de incendio.

Entre las señales de advertencia señaladas, se incluyen: manchas de refrigerante en el suelo, pérdida de calefacción en la cabina, sobrecalentamiento del motor o alertas por bajo nivel de refrigerante, además de posibles olores a humo debido a daños por calor en el cableado eléctrico.

Se han registrado 12 avisos

La NHTSA ha explicado que la compañía Ford ha tenido conocimiento de 12 avisos de incendios asociados a este problema en vehículos Ford Escape 2.0L, sin que se hayan registrado hasta ahora accidentes o lesiones.

Los propietarios de los vehículos afectados pueden verificar si su coche está incluido en la lista de todos los retirados. Tan solo tienen que ingresar el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA.

