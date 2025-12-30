Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata de un medicamento contra la hipertensión por defectos de calidad.
Se trata del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos, con el lote 3CP, que no cumple con los estándares de seguridad y podría derivar en un tratamiento inadecuado por falta de eficacia terapéutica. La alarma ha partido del titular de la firma, Almirall, S.A.
Los estudios de estabilidad realizados han detectado que varios compromisos del lote 3CP presentaron niveles indetectables o concentraciones significativamente reducidas de clortalidona. El contenido en atenolol, sin embargo, es conforme a las especificaciones del producto. En concreto, los productos afectados son los siguientes:
El origen de este fallo se ha identificado como un error de producción y se ha acotado tan solo al lote 3CP en las presentaciones ya mencionadas. El laboratorio dispone de unidades correctas de otros lotes.
Los estudios han llevado a sospechar de una pérdida parcial de eficacia terapéutica en pacientes que ingieran estos comprimidos, al tener niveles indetectables de medicamento clortalidona. En ese caso no se produciría el efecto diurético, lo que puede afectar a la acción combinada con atenolol para el tratamiento de la hipertensión arterial.
En el caso de contar con estos medicamentos afectados, se deben devolver las unidades por los cauces habituales. Se puede acudir a cualquier farmacia, preferiblemente donde se adquirieron, para realizar la devolución. Los pacientes podrán sustituir el envase afectado por otro correcto. Si se ha experimentado alguna alteración, se recomienda siempre acudir a un médico para valorar la situación.
Un medicamento destinado a la presión arterial
El medicamento Blokium-Diu es una asociación de dos fármacos con efecto antihipertensivo, empleado en pacientes cuya presión arterial no esté controlada con un solo fármaco.
Uno de sus componentes es atenolol, que pertenece al grupo de medicamentos llamados betabloqueantes adrenérgicos cardioselectivos. Su otro componente es clortalidona, un diurético que aumenta la eliminación de orina, lo que permite mayor excreción de solo y color.