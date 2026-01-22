Los Replicantes
Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

Se recomienda comprobar el producto, lote y fecha de caducidad para evitar los productos contaminados.

Un bebé Foto: Pexels
Adrián Parrondo

22 Enero 2026 17:16 (hace 4 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de una leche de fórmula infantil procedente de Francia en dos productos de la marca Damira.

La alerta, que ha sido trasladada a todos los países europeos a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) afecta a varios productos y lotes, por lo que conviene comprobar si estamos ante uno de los afectados.

Los productos afectados son DAMIRA NATUR 1 (lote 8000003307) y DAMIRA NATUR 2 (lote 8000003302), ambos comercializados en botes de 800 gramos y destinados a alimentación infantil. En el caso de Damira Natur 1, la fecha de caducidad es el 19 de febrero de 2027, mientras que Damira Natur 2 tiene como fecha de consumo preferente el 29 de enero de 2027. Los productos se conservan a temperatura ambiente.

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

La alerta se ha activado tras un examen de autocontrol de la empresa, que detectó el problema y comunicó a las autoridades competentes para cumplir con la legislación vigente y evitar la distribución de alimentos no seguros. Después, la empresa Lactalis Nutrición Iberia ha retirado voluntariamente los productos afectados del mercado.

Se recomienda evitar su consumo: qué implica una intoxicación por cereulida

Ante el riesgo que supone el consumo de los productos afectados, la Aesan recomienda que todas las personas con estos productos en su domicilio se abstengan de consumirlos. La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacilos cereus, asociada a intoxicaciones alimentarias, sobre todo en lactantes y población infantil.

La intoxicación por cereulida, una toxina producida por la bacteria *Bacillus cereus*, suele manifestarse de forma rápida y contundente. Los síntomas más característicos son náuseas intensas y vómitos repetidos, que pueden aparecer entre una y cinco horas después de ingerir el alimento contaminado, con frecuencia arroz, pasta u otros platos cocinados y mal conservados. A diferencia de otras toxiinfecciones alimentarias, la diarrea es menos común, y el cuadro puede ir acompañado de malestar general, dolor abdominal y, en casos poco habituales pero graves, afectación hepática.

Ante la aparición de estos síntomas, la actuación debe ser inmediata pero prudente. En la mayoría de los casos leves, el tratamiento es de soporte: reposo, ayuno inicial y una correcta hidratación para evitar la deshidratación provocada por los vómitos. No se recomienda la automedicación con antibióticos, ya que la cereulida es una toxina ya formada y no una infección activa que pueda eliminarse con este tipo de fármacos. Tampoco suele ser útil provocar el vómito, dado que el organismo ya reacciona de forma espontánea.

Sin embargo, es fundamental acudir a un servicio sanitario si los vómitos son persistentes, aparecen signos de deshidratación, fiebre elevada, confusión o dolor abdominal intenso, especialmente en niños, personas mayores o pacientes con enfermedades previas. La prevención sigue siendo la mejor estrategia: una correcta manipulación y conservación de los alimentos, evitando mantenerlos a temperatura ambiente durante horas, es clave para reducir el riesgo de una intoxicación que, aunque habitualmente autolimitada, puede llegar a ser seria en situaciones excepcionales.

Toda la información sobre esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de todos los lotes afectados en el mercado.

