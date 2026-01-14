Alerta alimentaria: retiran de la venta estos dulces por fragmentos incrustados

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos de bollería de la marca Piaceri Mediterranei por riesgo generalizado para toda la población.

La orden de retirada de los productos se produce tras haber detectado la "presencia de restos de revestimiento (PTFE) del molde de fabricación" en varios lotes de Pandora, el tradicional bollo navideño italiano, en su versión sin gluten.

Ante el grave riesgo sanitario que supone esta alerta alimentaria, la Aesan ha ordenado la retirada inmediata de todos los productos en supermercados. Por el momento hay constancia de su distribución en las comunidades de Madrid y Cataluña, aunque no se pueden descartar redistribuciones a otros territorios, por lo que se recomienda comprobar número de lote y fecha de consumo preferente para identificarlos.

Productos retirados por alerta alimentaria: así puedes identificarlos

La alerta alimentaria afecta específicamente a la marca especializada en productos sin gluten Piaceri Mediterranei. La Aesan ha compartido los producto, lotes y fechas de consumo preferente de todas las unidades afectadas.

Pandoro Clásico: Lotes 211853 (consumo preferente 12/02/2026) y 213663 (26/02/2026)

Pandoro Crema Cioccolato: Lotes 214281 (18/02/2026) y 226464 (18/04/2026)

Pandoro al Pistacchio: Lotes 215695 (29/01/2026) y 220234 (26/02/2026)

Pandoro Crema Limone: Lote 225234 (13/04/2026)

Pandoro Caramello Salato: Lote 212134 (23/02/2026)

Productos retirados del supermercado por alerta alimentaria Aesan

Ante el grave riesgo que representa el consumo de estos productos para todos los ciudadanos, la Aesan recomienda evitar en todo momento su ingesta y acudir al punto de venta para su devolución.

Esta alerta alimentaria se considera de especial gravedad, ya que la presencia de fragmentos procedentes del revestimiento del molde afecta a toda la población, por lo que se ha iniciado una acción coordinada a nivel europeo. Todos los productos afectados fueron distribuidos desde Italia a todo el Viejo Continente.

A pesar de que la Aesan está comprobando en estos momentos que se han retirado todos los productos afectados del supermercado, se recomienda comprobar lote y fecha de consumo preferente, especialmente si ya se dispone de este producto en el hogar.