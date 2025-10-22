Trágico suceso en Egipto: un menor mata, descuartiza y se come a un compañero de clase

Youssef, un adolescente de 13 años, decidió invitar a su casa a un compañero de su clase para matarlo aprovechando que sus padres estaban fuera de la vivienda, la víctima se llamaba Mohamed AM. La causa de la muerte se debe a los golpes en la cabeza propinados por Youssef con un palo de madera.

¿Qué hizo después de matarlo?

El menor empezó a darle golpes en la cabeza hasta ocasionarle la muerte, después cogió una sierra eléctrica que tenían sus padres en casa y decidió cortar a Mohamed AM en trozos pequeños para meternos en una mochila. Lo más retorcido de la situación es que algunos de los pedazos se los comió movido por la curiosidad del sabor, afirma que tenía "curiosidad" en ver cómo sabía la carne humana, información que aporta el diario 'The Sun'.

Tras guardar todos los trozos en una mochila, salió a la ciudad de Ismailia (Egipto) para esparcirlos. Las partes del cuerpo de Mohamed AM se repartieron por los alrededores de una piscina, un puente, un campo y al lado de un centro comercial. Las autoridades se pusieron en alerta al ser avisadas de que había aparecido restos humanos en uno de los escondites.

El menor de 13 años confesó ante los agentes y explicó que estaba copiando las escenas de violencia que aparecen en los juegos y películas que consumía. No solo confesó el crimen, sino que le dijo a la policía que las partes del cuerpo de su compañero de clase tenían un sabor a "pollo empanado". También confirmó que la sierra que había utilizado para desmembrar el cuerpo era la de su padre (carpintero) y que había esparcido después los trozos por la ciudad.

Tras realizar una autopsia a lo que quedaba del cadáver, los hechos narrados por Youssef quedan confirmados. El menor fue detenido y se prestó a colaborar con la policía explicándoles cómo lo había matado y por dónde había esparcido las partes del cuerpo de la víctima.

El diario inglés informa también de que Youssef fue trasladado al Ministerio Público, donde decretaron que entrara en un centro de menores durante una semana. El menor ha sido sometido a pruebas en las que se realiza una evaluación psicológica completa y se descubre si consumía drogas. La investigación sigue activa y están tratando de averiguar que consumía Youssef para que pudiera efectuar un crimen de tal brutalidad.